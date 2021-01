Carl Pei a annoncé aujourd’hui sa nouvelle entreprise, une marque nommée Nothing. La société basée à Londres est décrite comme étant « une nouvelle société de technologie grand public avant-gardiste », mais à partir de cette annonce, elle ne présente aucun produit dans son portefeuille.

Nous avons tout repensé et avons trouvé #Rien. pic.twitter.com/VSz905Kgug – Rien (@nothingtech) 27 janvier 2021

Rien n’a été commencé par Pei après son départ de OnePlus l’année dernière en octobre, où il a été co-fondateur de la société aux côtés de l’actuel PDG Pete Lau. Il a annoncé plus tard en décembre que sa prochaine entreprise avait déjà reçu un financement de 7 millions de dollars de la part d’éminents noms tels que Tony Fadell (ancien PDG de Nest, inventeur de l’iPod), Kevin Lin (co-fondateur de Twitch), Steve Huffman (co-fondateur et PDG de Reddit), Josh Buckley (PDG de Product Hunt) et Casey Neistat (YouTuber).

Cela fait un moment que rien d’intéressant n’est arrivé en technologie. Il est temps pour une brise fraîche de changement. La mission de Nothing est de supprimer les barrières entre les personnes et la technologie pour créer un avenir numérique sans faille. Nous pensons que la meilleure technologie est belle, mais naturelle et intuitive à utiliser. Lorsqu’il est suffisamment avancé, il devrait disparaître dans l’arrière-plan et ne ressembler à rien.

Rien ne sortira ses premiers appareils intelligents au premier semestre 2021.

