Carl Pei dit que l’acquisition d’Essentiel concernait les brevets

Hier, la nouvelle a éclaté que la nouvelle entreprise de Carl Pei Nothing a acquis la marque de smartphone Essential. Les détails ont été révélés dans les dépôts auprès de l’Office britannique de la propriété intellectuelle et précisent que le transfert de propriété intellectuelle a été achevé le 6 janvier 2021.

Maintenant, Pei lui-même a confirmé les rapports d’hier et a précisé que toute l’affaire était centrée sur les brevets détenus par Essential. Il a en outre précisé qu’il n’y avait, euh, rien à partager concernant les plans de Nothing avec les brevets Esenetial nouvellement acquis. Bien qu’avec les nouvelles preuves, il est plus probable que nous ne verrons rien dans le secteur des smartphones tôt ou tard.

Oui, les rumeurs sont vraies, nous avons acquis les marques de commerce d’Essential. Aujourd’hui, nous sommes tous sur Rien et n’avons rien à partager pour le moment concernant nos projets avec Essential. – Carl Pei (@getpeid) 17 février 2021

Plus tôt ce mois-ci, Nothing a révélé son intention de lancer ses premiers écouteurs sans fil cet été. À l’époque, Pei a décrit sa vision de la création d’un écosystème d’appareils qui se connectent les uns aux autres et fonctionnent de manière transparente les uns avec les autres. La prise de contrôle de Essential IP nouvellement confirmée est certainement intrigante et pourrait potentiellement conduire à un matériel intéressant sur toute la ligne.