Carl Pei confirme que rien n’est en pourparlers avec les opérateurs américains, “Le téléphone (2) ne sera pas lancé de si tôt”

Le Nothing Phone (1) est un smartphone milieu de gamme d’une société fondée par Carl Pei, l’un des co-fondateurs de OnePlus. Lors de son lancement, le Nothing Phone (1) ne serait pas disponible aux États-Unis simplement en raison de la difficulté pour les marques émergentes de smartphones de réussir sur le marché américain sans un partenaire majeur en tant que transporteur. Dans une interview avec CNBCcela pourrait bientôt changer.

Pei confirme que Nothing est “en discussion avec certains opérateurs aux États-Unis pour potentiellement lancer un futur produit là-bas”, et bien qu’il n’ait pas confirmé s’il s’agissait d’un smartphone, cela est fortement impliqué dans les discussions sur la concurrence avec Apple parmi la génération Z. utilisateurs aux États-Unis. “Il y a un défi avec Android où iOS devient de plus en plus dominant”, explique Pei. “Ils ont un lien très fort avec iMessage, avec AirDrop, en particulier parmi la génération Z. C’est donc une préoccupation croissante pour moi.”

Pei déclare : « C’est définitivement un marché où il y a déjà beaucoup d’intérêt pour nos produits. Et si nous lancions nos smartphones là-bas, je suis sûr que nous pourrions obtenir une croissance significative. Pendant ce temps, Nothing s’attend à ce que ses revenus soient considérablement plus élevés en 2022 – d’environ 20 millions de dollars en 2021 à 250 millions de dollars en 2022. Nothing a également doublé le nombre d’employés pour atteindre maintenant plus de 400.

L’objectif est d’être rentable en 2024 […] Nous ne sommes pas rentables en ce moment. Et cette année a été rendue encore plus difficile en raison du taux de change. Nous payons une grande partie de nos COGS en USD mais nous gagnons de l’argent en livres, en euros, en roupies indiennes – donc tout est dévalué par rapport à l’USD. – Carl Peï

Peu de temps après la publication de l’interview, Carl Pei a confirmé sur Twitter que le “Phone (2) ne sera pas lancé de si tôt” et que “nous ne produirons pas des dizaines de produits par an comme beaucoup d’autres”.

Le téléphone (2) ne sera pas lancé de sitôt. Nous nous concentrons sur le fait de bien faire quelques choses et ne produirons pas des dizaines de produits par an comme beaucoup d’autres. Le téléphone (1) est notre objectif principal. Nous préparons quelque chose de vraiment génial en termes de logiciel, Android 13 et au-delà. —Carl Pei (@getpeid) 5 décembre 2022

Pei a également répété que le téléphone (1) continue d’être au centre de l’attention de l’entreprise et qu’elle travaille sur les futures mises à jour logicielles à venir avec Android 13.

La source