Carl Pei confirme que Nothing Phone (2) sera alimenté par le SoC Snapdragon 8+ Gen 1

En février, Rien ne confirmait qu’une puce de la série Snapdragon 8 alimenterait le téléphone (2), mais il n’a pas révélé s’il s’agissait d’une puce existante ou d’une puce qui serait lancée à l’avenir. Un dirigeant de Qualcomm dans un message sur les réseaux sociaux a déclaré qu’il s’agirait du SoC Snapdragon 8+ Gen 1, mais le message a ensuite été modifié pour supprimer la mention de cette puce. Cependant, nous avons maintenant la confirmation finale que le Nothing Phone (2) aura le Snapdragon 8+ Gen 1 à la barre après tout.

La confirmation vient du fondateur de Nothing, Carl Pei, sur Twitter, où il a également révélé les raisons du choix du SoC Snapdragon 8+ Gen 1 pour le téléphone (2). Pei a déclaré que le Snapdragon 8+ Gen 1 apportera une amélioration des performances, mais ce n’est « pas seulement une question de vitesse – il s’agit du package complet » puisque « Opter pour un Snapdragon 8 Series plutôt que 7 Series apporte des améliorations significatives à tous les niveaux, y compris la durée de vie de la batterie, la connectivité réseau et les capacités de caméra, entre autres. »

Pei a également déclaré que le Snapdragon 8+ Gen 1 avait été choisi car « il est le meilleur de sa catégorie en matière de consommation d’énergie et de gestion de la chaleur ». De plus, il garantit que « le téléphone (2) reste accessible tout en offrant une expérience nettement améliorée par rapport au téléphone (1) ». Le Snapdragon 8+ Gen 1 est une ancienne puce, et aller avec le dernier Snapdragon 8 Gen 2 aurait augmenté le prix du téléphone. Tu peux lire l’intégralité du fil Twitter ici par Pei expliquant la raison d’être du Snapdragon 8+ Gen 1 pour le Nothing Phone (2).







Teaser design de Nothing Phone (2)

À part le chipset, Nothing n’a pas encore confirmé d’autres spécifications ou fonctionnalités du téléphone (2), mais avec Carl Pei à la barre, vous pouvez compter sur la jeune marque pour commencer à nous fournir des informations sur le téléphone comme nous nous rapprochons de son lancement.