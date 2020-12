Carl Pei, le jeune et populaire co-fondateur de la marque de smartphones OnePlus, a (un peu) annoncé sa prochaine aventure, et elle se plongera dans l’espace audio personnel. Un rapport sur la question par Wired UK a révélé une éclaboussure de détails à ce sujet, y compris son financement d’amorçage de 7 millions de dollars déjà levé auprès d’un casting d’investisseurs all-star qui comprend Tony Fadell, souvent appelé le «père de l’iPod». Alors que Pei se retient sur les détails exacts, l’entreprise impliquera largement l’espace audio personnel et impliquera des lancements de matériel. Pour ceux qui ont observé Pei au cours de ses premières années jusqu’à présent, cela marquerait un retour pour l’ancien homme OnePlus dans son arène naturelle.

Ce qui restera à voir, cependant, est de savoir si la nouvelle entreprise de Pei aurait le genre d’impact que OnePlus a eu sur le monde des smartphones. Selon Wired UK, l’entreprise impliquera des lancements de matériel, mais «aussi beaucoup plus que cela», selon les propres mots de Pei. Bien qu’il ne soit pas instantanément clair ce que signifierait «beaucoup plus», les spéculations gratuites font pencher la balance vers l’entreprise, y compris une sorte d’expérience de streaming, ou peut-être même une association plus profonde avec la musique. À certains égards, ce à quoi ressemble le projet de Pei peut être un croisement entre Sonos, Tidal, Spotify et d’autres entreprises importantes. Ceci, cependant, est purement spéculatif, puisque Pei ne mentionne rien en particulier sur la restauration d’un public audiophile, ou se concentre uniquement sur l’audio haute résolution.

Ensuite, il y a la liste des investisseurs. Cela comprend l’ancien vice-président d’Apple Tony Fadell (l’homme qui est également familièrement crédité de la construction de l’iPod), le co-fondateur de Twitch Kevin Lin, le fondateur-PDG de PCH Liam Casey, le PDG de Product Hunt Josh Buckley, le fondateur du Web Summit Paddy Cosgrave et Casey Neistat. – l’un des vloggers YouTube les plus anciens et les plus connus. Il y a un modèle clair ici. Fadell, par exemple, a l’expérience et la vision qui lui ont permis de construire l’iPod – un matériel audio personnel qui n’a peut-être pas été le premier lecteur MP3 portable au monde, mais sans aucun doute celui qui vous a dit que vous devez vraiment l’acheter. .

Twitch’s Lin se spécialise dans une plateforme qui a créé sa niche dans l’espace de streaming de contenu, sans concurrencer les géants. Casey de PCH apporte une expérience de conception de produit résolue qui sera sans surprise vitale pour les efforts matériels de l’entreprise, et une expérience similaire vient également avec Buckley de Product Hunt. Cosgrave, quant à lui, gère ce qui est connu comme la plus grande conférence technologique au monde, et son expérience dans l’état actuel du marché mondial de la technologie peut s’avérer vitale pour un jeune entrepreneur comme Pei.

Pei déclare que 2021 sera une année importante pour sa nouvelle entreprise, c’est-à-dire au moment où nous aurions normalement un nom à lui donner, ainsi que des produits et services à examiner. Bien qu’une quantité généreuse de battage publicitaire soit attendue à coup sûr, ce qui serait intéressant de voir, c’est comment Pei parvient à identifier un créneau cette fois et à le cibler comme il l’a fait chez OnePlus. Alors qu’il avait Pete Lau à la tête de l’entreprise et qu’il jouait donc le porte-parole parfait pour lui, la deuxième entreprise de Pei pourrait être plus difficile à réussir que ce qu’il a réalisé avec OnePlus.