Carl Paladino et son « 3-Ring Circus » pourraient-ils se diriger vers le Congrès ?

M. Langworthy, 41 ans, écarte cet argument – “C’est un non-sens absolu”, a-t-il dit – en disant que lui et l’État partie peuvent effectuer plusieurs tâches. Certes, M. Langworthy a mené une campagne plus traditionnelle, pressant la chair lors de divers événements dans l’ouest de New York et le Southern Tier, accumulant une liste de soutiens locaux, y compris de la part de divers responsables au niveau du comté qui le connaissent. en tant que chef d’État.

“Nick Langworthy est mon ami et était là pour moi lorsque je me suis présenté pour la première fois”, a déclaré Frank Todaro, un législateur du comté d’Erie. “Son soutien et ses conseils ont beaucoup compté, et je suis fier de le soutenir pour le Congrès.”

La course a eu peu de sondages solides, bien que M. Paladino se soit toujours présenté comme le favori, affirmant qu’il n’avait “pas de challenger sérieux”.

Mais au moins à certains endroits, les électeurs sont intrigués par l’idée de la candidature de M. Langworthy. Lors d’une discussion en juillet à laquelle il a assisté dans la ville d’Olean, dans le comté de Cattaraugus, Cathy Kelley, 69 ans, a déclaré qu’elle appréciait le soutien du président de l’État partie au deuxième amendement, affirmant qu’elle pensait qu’il était “quelqu’un qui irait se battre pour nous”.

Quant à M. Paladino, Mme Kelley – une femme au foyer de Belfast, NY – a dit qu’elle ne le détestait pas, mais elle semblait préoccupée par sa capacité à faire des remarques incendiaires.

“Carl Paladino a une très longue histoire politique”, a déclaré Mme Kelley. «Et je suppose, vous savez, si vous voulez aller avec quelqu’un qui devient totalement voyou, peut-être que Carl serait le gars. Mais je ne suis pas favorable.