Carl Nassib : L’ailier défensif des Raiders de Las Vegas devient le premier joueur actif de la NFL à devenir gay | Nouvelles de la NFL

L’ailier défensif des Raiders de Las Vegas, Carl Nassib, est devenu le premier joueur actif de la NFL à se déclarer gay.

Le joueur de 28 ans a fait cette annonce, qui intervient pendant le mois de la fierté LGBTQ, via une publication Instagram lundi, qui comprenait un message vidéo.

« Je voulais juste prendre un moment pour dire que je suis gay », a déclaré Nassib.

« Je voulais le faire depuis un moment maintenant, mais je me sens enfin à l’aise pour me débarrasser de ma poitrine. J’ai vraiment la meilleure vie, la meilleure famille, les meilleurs amis et le meilleur travail qu’un gars puisse demander.

« Je suis une personne assez privée, alors j’espère que vous savez que je ne fais pas ça pour attirer l’attention. Je pense juste que la représentation et la visibilité sont si importantes.

« J’espère en fait qu’un jour, des vidéos comme celle-ci et tout le processus de sortie ne seront pas nécessaires, mais d’ici là, je ferai de mon mieux et de ma part pour cultiver une culture qui accepte et fait preuve de compassion. »

Nassib a signé un contrat de 25 millions de dollars sur trois ans avec les Raiders en mars 2020.

Il n’y a jamais eu de joueur gay actif dans l’histoire de la NFL, bien que plusieurs joueurs soient sortis après leur retraite.

Nassib a été choisi au troisième tour du repêchage de la NFL 2016 par les Browns de Cleveland

Nassib s’est associé à The Trevor Project, une organisation à but non lucratif axée sur les services d’intervention en cas de crise et de prévention du suicide pour les jeunes LGBTQ de moins de 25 ans. Il a fait un don initial de 100 000 $.

Sélectionné par les Browns de Cleveland au troisième tour du repêchage de la NFL 2016, Nassib a ensuite passé deux saisons avec les Buccaneers de Tampa Bay, avant d’atterrir à Las Vegas avec les Raiders.

Il compte 20,5 sacs en carrière et 143 plaqués combinés, dont 97 en solo.