Carl Nassib devient le premier joueur actif de la NFL ouvertement gay

L’ailier défensif des Raiders de Las Vegas, Carl Nassib, est entré dans l’histoire lundi en devenant le premier joueur actif de la NFL ouvertement homosexuel.

Nassib a fait l’annonce dans un post Instagram.

« Je voulais juste prendre un moment pour dire que je suis gay », a déclaré Nassib dans un enregistrement vidéo. « Je voulais le faire depuis un moment maintenant, mais je me sens enfin à l’aise pour me débarrasser de ma poitrine. J’ai vraiment la meilleure vie, la meilleure famille, les meilleurs amis et le meilleur travail qu’un gars puisse demander.

« Je suis une personne assez discrète, alors j’espère que vous savez que je ne fais pas ça pour attirer l’attention. Je pense juste que la représentation et la visibilité sont si importantes. J’espère en fait qu’un jour, des vidéos comme celle-ci et tout le processus de sortie ne seront pas nécessaires, mais jusque-là, je ferai de mon mieux et de ma part pour cultiver une culture qui est tolérante et compatissante. »

SUITE:Qui est Carl Nassib ?

Nassib a ajouté qu’il faisait un don de 100 000 $ au Trevor Project, qu’il a appelé « le service de prévention du suicide n ° 1 pour les jeunes LGBTQ en Amérique ».

Le commissaire de la NFL, Roger Goodell, a déclaré dans un communiqué: « La famille de la NFL est fière de Carl pour avoir courageusement partagé sa vérité aujourd’hui. La représentation compte. Nous partageons son espoir qu’un jour bientôt des déclarations comme la sienne ne seront plus dignes d’intérêt alors que nous marchons vers la pleine égalité pour les LGBTQ + communauté. Nous souhaitons bonne chance à Carl pour la saison à venir. »

Nassib, 28 ans, est un vétéran de cinq ans de la NFL qui a été sélectionné au troisième tour du repêchage de 2016 par les Browns de Cleveland. Il a joué au football universitaire à Penn State. Nassib entame sa deuxième saison en tant qu’ailier défensif de sauvegarde pour les Raiders et a passé 2018-19 avec les Buccaneers de Tampa Bay.

Il a disputé 14 matchs la saison dernière, dont cinq en tant que partant. Il a 20 1/2 sacs de carrière.

« Nous sommes en 2021. D’autant plus de pouvoir pour Carl », a déclaré à ESPN le propriétaire des Raiders, Mark Davis. « Cela ne change pas mon opinion sur lui en tant que personne ou en tant que Raider. »

Nassib pourrait devenir le premier joueur ouvertement homosexuel à jouer dans un match de saison régulière de la NFL. L’ancien ailier défensif du Missouri Michael Sam est sorti en 2014 avant d’être sélectionné au septième tour par les Rams de St. Louis, mais il n’a pas été sélectionné pour la liste finale de 53 joueurs. Plusieurs joueurs de la NFL sont sortis après leur retraite.

Suivez Michael Middlehurst-Schwartz sur Twitter @MikeMSchwartz.