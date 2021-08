Carl Lewis sur l’échec du relais américain à atteindre la finale olympique : un spectacle de clowns

TOKYO — Carl Lewis, vainqueur de neuf médailles d’or en quatre Jeux Olympiques, n’en croyait pas ses yeux. Il était chez lui mercredi soir à Houston en train de regarder l’équipe masculine américaine de relais 4×100 fondre à l’autre bout du monde dans le stade olympique, et il n’a tout simplement pas pu contenir sa frustration.

« C’était un entraîneur de football qui emmenait une équipe au Super Bowl et perdait 99-0 parce qu’ils étaient complètement mal préparés », a déclaré Lewis lors d’un entretien téléphonique avec USA TODAY Sports.

« C’est inacceptable. C’est tellement décourageant de voir ça parce que c’est la vie des gens. Nous ne faisons que jouer à des jeux avec la vie des gens. C’est pourquoi je suis si énervé. C’est totalement évitable. Et l’Amérique est assise là à s’enraciner pour les États-Unis et puis ils ont ce spectacle de clowns. Je n’en peux plus. C’est juste inacceptable. Ce n’est pas difficile de faire le relais.

Quelques instants après que les Américains aient terminé à une superbe sixième place dans leur ronde préliminaire des qualifications du relais, n’ayant pas réussi à se qualifier et éliminant leurs chances de médaille, Lewis s’est adressé à Twitter :

« L’équipe des États-Unis a tout faux dans le relais masculin », a-t-il écrit. « Le système de passes est mauvais, les athlètes courent les mauvaises jambes, et il était clair qu’il n’y avait pas de leadership. C’était un embarras total et totalement inacceptable pour une équipe américaine d’avoir l’air pire que les enfants de l’AUA que j’ai vus.

SUITE:Ryan Crouser établit le record olympique du lancer du poids à trois reprises pour remporter l’or; Les États-Unis prennent aussi l’argent

COMPTE DES MÉDAILLES OLYMPIQUES :Voici comment chaque pays se comporte aux Jeux d’été

Lewis, 60 ans, entraîneur adjoint d’athlétisme à son alma mater, l’Université de Houston, a déclaré qu’il avait été impliqué ces dernières années avec des relais américains en raison de la participation d’athlètes UH dans le système.

« En athlétisme, la partie individualisée, chaque agent est là-bas, chaque personne est là-bas en train de parler (aux entraîneurs), ils veulent que leurs gars courent, ils disent tous que nous devons diriger six gars afin qu’ils puissent tous obtenir une médaille. La dernière chose à laquelle ils pensent est de franchir la ligne pour les États-Unis. C’est revenir à la même chose, égoïste.

Après la débâcle américaine, deux membres de l’équipe américaine se sont entretenus avec les médias dans la zone mixte, selon Tom Schad de USA TODAY Sport. Lorsqu’on leur a demandé combien d’entraînement ils avaient pour l’événement en tant que groupe avant la course, Fred Kerley, la deuxième étape, a répondu : « Je ne sais pas » et Ronnie Baker, la troisième étape, a ajouté : « Pas grand-chose. »

Lewis s’est concentré sur Baker, qui a dû effectuer le virage de la piste entre les 200 et 300 mètres, dans ses commentaires à USA TODAY Sports.

« Je n’ai jamais vu Ronnie Baker effectuer un virage dans ma vie », a déclaré Lewis. « Revenez en arrière et regardez la troisième étape, regardez-le, il a l’air de courir sur la glace parce qu’il n’a jamais fait de virage. Il ne court pas le 200 (individuel), alors pourquoi fait-il un virage alors qu’il ne fait jamais de virage ? »

Lewis a déclaré: «Nous en parlons depuis toujours. Le programme de relais est un désastre depuis des années parce qu’il n’y a ni leadership ni système. Quand j’ai dit que tout allait mal, ça l’est. Si vous le décomposez, les gens étaient dans les mauvaises jambes, évidemment ils n’ont pas appris comment passer le relais dans ces jambes. Juste des choses simples comme ça. Je l’ai regardé. Je ne blâme pas tellement les athlètes. C’était du leadership. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il était prêt à prendre en charge le programme de relais américain, Lewis a éclaté de rire. Mais il ne riait pas de ce qu’il avait vu de Tokyo sur sa télé à la maison.

« Je suis tellement frustré parce que je suis tellement passionné par ces trois lettres, USA », a déclaré Lewis. « Voilà pourquoi. J’aime mon pays. J’aime gagner. C’est ce qui m’amène. Comment pouvons-nous laisser tomber les États-Unis d’une manière aussi inacceptable ?