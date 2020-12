Carl Lentz cherche un traitement après avoir été renvoyé de l’église de Hillsong pour «échecs moraux».

Plusieurs médias ont rapporté que Lentz obtenait de l’aide dans un établissement ambulatoire qui se concentre sur le traitement de la dépression, de l’anxiété et de «l’épuisement pastoral». Tous les deux Gens et Page six sources citées pour rendre compte de cette évolution.

E! News a contacté le représentant de Lentz pour obtenir des commentaires et n’a pas encore reçu de réponse.

Pasteur principal mondial de l’Église Hillsong Brian Houston a publié une déclaration le 4 novembre pour annoncer que Lentz avait été renvoyé de l’église. Houston a énuméré « une révélation récente d’échecs moraux » parmi les raisons du licenciement.

Lentz, 41 ans, a publié une déclaration le 5 novembre pour admettre qu’il avait été infidèle à sa femme Laura Lentz.

«Lorsque vous sortez d’un endroit vide, vous faites des choix qui ont des conséquences réelles et douloureuses», écrit-il. « J’ai été infidèle dans mon mariage, la relation la plus importante de ma vie et je suis tenu responsable de cela. Cet échec est sur moi, et moi seul et j’assume l’entière responsabilité de mes actes. »