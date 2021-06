Carl Lentz, ancien pasteur de Hillsong qui a baptisé Bieber, accusé d’abus

Les fondateurs de l’église Hillsong, Brian et Bobbie Houston, ont déclaré qu’ils s’efforçaient d’améliorer l’organisation alors que l’un de ses anciens pasteurs, Carl Lentz, fait face à des allégations d’abus sexuels.

Dans une déclaration publiée lundi sur le site Internet de Hillsong, le couple, qui a fondé l’« église chrétienne contemporaine » autoproclamée en Australie en 1983, a apporté son « soutien pastoral » à Leona Kimes, la femme qui a accusé Lentz de l’avoir maltraitée lorsqu’elle travaillait pour son famille en tant que nounou.

« Nous avons lancé une longue et indépendante enquête sur la culture des quatre sites de Hillsong sur la côte est », ont-ils écrit. « Nous savons que Leona peut être critiquée pour son histoire et son choix de la partager. Dans cette optique, nous la félicitons pour son courage et l’avons assurée de notre plus grande compassion dans leur cheminement vers l’avant. »

Un représentant légal de Lentz a « véhémentement » nié les accusations dans une déclaration à NBC News, ajoutant que l’ex-pasteur et sa femme « ont des preuves irréfutables que les événements ne se sont pas produits comme ils sont décrits ».

Lentz était l’un des pasteurs les plus célèbres de Hillsong avant son limogeage en novembre pour « abus de confiance » et « échecs moraux ». Peu de temps après l’annonce de son licenciement, Lentz a avoué sur Instagram avoir été « infidèle à mon mariage ».

« Les abus de toutes sortes, en toutes circonstances, sont toujours déplorables », ont poursuivi les Houstons. « En tant qu’église, nous nous engageons à en apprendre davantage sur la façon d’identifier un tel traumatisme et d’apporter un soutien significatif à toute personne qui l’a vécu. »

Les Houstons ont publié leur déclaration le jour même où Kimes a allégué dans un essai de Medium que Lentz l’avait soumise « à la manipulation, au contrôle, à l’intimidation, à l’abus de pouvoir et aux abus sexuels » tout au long des sept années où elle a travaillé pour sa famille.

« Je ne peux pas oublier comment il m’a enlevé ma confiance », a-t-elle écrit. « Je ne peux pas oublier comment il m’a pris ma voix. Je ne peux pas oublier les jours où je me suis allongé au lit … en croyant que je ne méritais pas d’être sur cette terre et en ayant des idées sur la façon d’y mettre fin. Malheureusement, je ne peux rien oublier. »

Dans son essai, Kimes a décrit des cas où Lentz a fait des commentaires inappropriés sur son corps.

« J’étais là depuis assez longtemps pour savoir que c’était comme ça qu’il était avec les femmes », a-t-elle écrit. « Mais au bout d’un moment, les commentaires ont commencé à s’intensifier. Je me souviens qu’on m’a dit : ‘après que tu auras des enfants, on t’achètera un job de nichons.' »

Selon Kimes, Lentz a continué à franchir les frontières, lui demandant de se frotter les pieds et le corps. Elle a déclaré qu’il avait finalement commencé à la violer physiquement, avec « des attouchements sexuels indésirables et répétés de zones intimes », y compris pendant qu’elle conduisait et dans une salle de cinéma bondée.

« Je me suis figé. À chaque fois, je me suis figé », a-t-elle écrit. « Son statut élevé m’a donné l’impression qu’il avait tout le pouvoir et que je n’avais pas de voix. »

Le célèbre pasteur Carl Lentz limogé de l’église de Hillsong : « J’ai été infidèle à mon mariage »

Selon Kimes, Lentz et son épouse Laura ont abordé le harcèlement et les abus à deux reprises : d’abord en 2016, lorsqu’ils l’ont » blâmée et réduite au silence « , et en 2017, lorsque Lentz » a pris l’entière responsabilité d’avoir profité de moi « .

« Il a dit qu’il avait pensé à se confesser au leadership, mais après en avoir discuté avec sa femme, ils ont décidé qu’ils n’avaient pas à le faire parce que ce n’était pas nécessaire, et nous pouvions simplement passer à autre chose », a écrit Kimes. « On m’a dit que si sa réputation était ruinée, la mienne le serait aussi. Il a dit que sa femme viendrait me parler des limites que nous aurions pour aller de l’avant. »

Lorsque Laura est venue lui parler, Kimes a déclaré qu’elle avait été renvoyée de toutes les tâches ménagères mais qu’elle était restée dans le personnel.

« Je ne pouvais même pas imaginer raconter mes expériences », a écrit Kimes. « Nous grandissions si rapidement que nous n’avions pas vraiment les choses qui sont censées nous protéger contre des situations comme celle-ci… ou toute sorte de » endroit sûr « pour partager nos préoccupations. »

Lorsque Kimes a appris que Lentz quittait Hillsong, elle a dit qu’elle s’était confiée à son mari au sujet de son traitement par le couple. Elle a remercié les Houston de l’avoir traitée avec compassion et a exhorté les lecteurs à rester fidèles à Dieu sans devenir « aveuglément fidèles à un individu ».

« J’ai toujours le même cœur envers l’église que j’ai toujours eu », a-t-elle écrit. « Même avec tout ce que j’ai traversé, je l’aime toujours. Hillsong est mon église, et je resterai membre du personnel, travaillant pour un avenir plus fort. »

Lentz et sa femme se sont rencontrés alors qu’ils étaient étudiants au collège de formation de Hillsong à Sydney et sont arrivés à New York en 2010 pour diffuser le style de l’église en matière de rassemblements de masse, de portée en ligne fluide et de musique rock chrétienne primée aux Grammy à travers les États-Unis

L’église est connue pour ses jeunes dirigeants tatoués tels que Lentz, que le magazine GQ surnommait autrefois les « hyperprêtres », avec des vêtements de marque et des cravates de célébrités. Hillsong est populaire parmi les célébrités et les athlètes, dont Kylie et Kendall Jenner, Kevin Durant et Kyrie Irving.

Le fondateur de Megachurch dit l’ex-pasteur Carl Lentz eu des « problèmes de leadership » en entretien

Justin Bieber a passé un mois et demi à vivre avec Lentz et sa famille en 2014 à une période tumultueuse de sa vie. Lentz a raconté comment il a baptisé la pop star dans la baignoire new-yorkaise du vétéran de la NBA Tyson Chandler au milieu de la nuit.

Chris Pratt et Katherine Schwarzenegger sont connus pour fréquenter l’église Zoe de Los Angeles, qui fait partie de la communauté Hillsong. En 2019, Pratt a défendu l’église après qu’Elliot Page l’ait qualifiée de « tristement anti-LGBTQ ».

« Il a récemment été suggéré que j’appartiens à une église qui » déteste un certain groupe de personnes « et est » notoirement anti-LGBTQ « . Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité », a écrit la star des « Gardiens de la Galaxie » sur son histoire Instagram. « Je vais dans une église qui ouvre ses portes à absolument tout le monde. »

Vanessa Hudgens et son ancien partenaire Austin Butler ont également assisté aux services religieux de Hillsong.

