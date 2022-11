Carl Icahn rachète des parts du géant de la conserve Crown. Voici comment il peut créer de la valeur

Entreprise: Avoirs de la Couronne est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la vente de produits d’emballage pour les biens de consommation et les produits industriels. Ils opèrent dans trois segments : les boissons, qui représentent environ 70 % du bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement ; Transit Packaging et Food, qui représentent ensemble environ 30 % de l’EBITDA. Leurs solutions d’emballage grand public soutiennent principalement les industries des boissons et de l’alimentation par la vente de canettes en aluminium et en acier. Leurs emballages pour produits industriels comprennent des consommables et équipements en acier et en plastique, des emballages de protection à base de papier et des consommables et équipements en film plastique, qui sont vendus dans les industries des métaux, de l’alimentation et des boissons, de la construction, de l’agriculture, du carton ondulé et générales.

Commentaire d’activiste : Carl Icahn est le grand-père de l’activisme actionnarial et un véritable pionnier de la stratégie. Bien qu’il ne ralentisse pas du tout, il a conclu un accord avec son fils, Brett Icahn, pour rejoindre l’entreprise en tant que successeur éventuel. Brett prévoit d’utiliser l’approche préférée de son père consistant à pousser les entreprises à apporter des changements destinés à augmenter le cours de leurs actions, bien qu’il n’ait pas non plus exclu les paris amicaux. Ce n’est pas une dérogation à la stratégie avec laquelle Carl a réussi pendant de nombreuses années. Il peut être amical (par exemple, Apple, Netflix) ou il peut être conflictuel (par exemple, Forest Labs, Biogen), cela dépend souvent de la réponse de la direction. Brett est un investisseur activiste impressionnant à part entière, non pas parce qu’il est le fils de Carl, mais parce qu’il a démontré une longue expérience d’investissement activiste extrêmement réussi. Le portefeuille Sargon qu’il a co-dirigé chez Icahn totalisait environ 7 milliards de dollars et comprenait des investissements extrêmement rentables dans des sociétés telles que Netflix Inc. et Apple Inc. Le portefeuille Sargon a nettement surperformé le marché avec un rendement annualisé de 27 %. Cependant, avant cela, Brett a commencé en 2002 avec Icahn en tant qu’analyste et a ensuite été responsable de campagnes comme Hain Celestial (rendement de 280,3 % contre 46,7 % pour le S&P500), Take-Two Interactive (81,5 % contre 64,5 % pour le S&P500) et Mentor Graphics (106,4% contre 79,4% pour le S&P500).

Crown opère sur un marché mondial consolidé qui ne compte que quatre acteurs à l’échelle mondiale et des barrières à l’entrée élevées – monopoles régionaux en raison des frais d’expédition, des contrats à long terme et de la formation et de l’expérience pour exploiter les usines. Leur profil de croissance s’accélère, catalysé par les tendances en matière de développement durable et l’évolution des préférences des consommateurs : environ 75 % des nouveaux produits sont mis en conserve aujourd’hui, contre environ 30 % en 2014. Ils bénéficient également de la protection contre les baisses d’un produit non cyclique.

Crown a augmenté l’EBITDA pendant la pandémie, lorsque la demande de canettes en aluminium a augmenté depuis que les restaurants et les bars ont été contraints de fermer et que les consommateurs achetaient des cocktails et de la bière en conserve à consommer à la maison. La société a sous-performé ses pairs, y compris son principal concurrent Ball. La semaine dernière, ils ont vu une forte baisse du cours de l’action de 85,01 $ le 24 octobre à 70,69 $ le 25 octobre, à la suite de leur publication des résultats la plus récente. Ils ont attribué leurs perspectives financières à la baisse à l’inflation, aux taux d’intérêt élevés et à la conversion défavorable des devises. Cette sous-performance est également due à une demande hésitante pour les boissons en canette qui a explosé pendant la pandémie, entraînant un excédent de stocks.

L’opportunité de créer de la valeur pour les actionnaires ici est relativement simple : vendre des activités non essentielles, racheter des actions et se concentrer sur le secteur des boissons pure-play. L’entreprise a annoncé son acquisition de Signode, une entreprise d’emballage de transit, pour 3,9 milliards de dollars en 2017, et pourrait être réticent à le vendre pour moins que cela maintenant. Cependant, il y a beaucoup de valeur à vendre cette entreprise, dont la moindre est le montant du produit qu’ils reçoivent (dans des limites raisonnables). Il y a plus de valeur dans la façon dont ils utilisent ces produits (c’est-à-dire, racheter des actions dans une entreprise sous-évaluée et en croissance). Il y a aussi une valeur énorme à libérer la direction pour se concentrer sur le cœur de métier, et il y a de la valeur à être une entreprise pure play et à rapprocher un multiple du marché de son homologue pure play, Ball. Ainsi, la direction ne devrait pas se concentrer autant sur ce qu’elle peut obtenir pour Signode que sur ce qu’une vente lui permet de faire à l’avenir. Crown gère également une entreprise d’aérosols et d’emballages alimentaires qui fabrique des boîtes pour les produits ménagers et les collations et détient toujours une participation minoritaire dans le secteur européen des boîtes alimentaires. Icahn estime que la société devrait vendre tous ces actifs non essentiels et se concentrer sur le secteur des canettes de boisson qui a des vents favorables séculaires et est sous-évalué par rapport à son homologue pure-play. L’utilisation des flux de trésorerie pour renforcer le bilan et racheter des actions avant cela améliorerait les rendements pour les actionnaires alors que Crown comble cet écart de valorisation.

Icahn n’est pas le seul activiste à occuper un poste au sein de Crown. Impactive Capital a divulgué pour la première fois une participation dans Crown lors de son dépôt 13F du premier trimestre 2020 et a plaidé pour que la société poursuive les mêmes opportunités que celles préconisées par Icahn – cession d’actifs non essentiels et rachats d’actions. Peu de temps après la prise de position d’Impactive, Crown a annoncé un examen stratégique de son portefeuille et de ses priorités en matière d’allocation de capital. Cela a entraîné la cession de 80 % de l’activité européenne de boîtes alimentaires de l’entreprise en 2021. Mais il y a clairement plus de simplification de portefeuille qui peut être faite ici. Impactive a toujours une thèse environnementale, sociale et de gouvernance dans ses investissements et recherche des situations où des améliorations ESG positives peuvent générer de la valeur. Cette situation ne fait pas exception. Se concentrer sur le marché croissant des canettes en aluminium en remplacement du plastique et du verre n’est pas seulement bon pour Crown, mais aussi pour l’environnement. Parce que les propriétés inhérentes à l’aluminium ne changent pas lors de l’utilisation ou du recyclage, les canettes sont 100 % recyclables à plusieurs reprises.

Il est important de noter qu’il y a une tonne de valeur ici, peu importe qui fait partie de l’équipe de direction. Je ne supposerais pas qu’Icahn ou Impactive souhaitent voir un changement de direction ici. Mais si la direction n’est pas à la hauteur, c’est toujours une possibilité. Lors d’une récente conférence téléphonique, le PDG de Crown, Timothy Donahue, a déclaré: “Vous n’aimez jamais dire, nous sommes pris au dépourvu, mais je pense que nous l’étions vraiment.” Lorsque vous êtes un PDG qui a été pris au dépourvu, la dernière chose que vous voulez voir, c’est que Carl Icahn apparaisse dans votre stock.

Ken Squire est le fondateur et président de 13D Monitor, un service de recherche institutionnel sur l’activisme actionnarial, et il est le fondateur et gestionnaire de portefeuille du 13D Activist Fund, un fonds commun de placement qui investit dans un portefeuille d’investissements activistes 13D. Squire est également le créateur de la catégorie d’investissement AESG™, un style d’investissement activiste axé sur l’amélioration des pratiques ESG des sociétés en portefeuille.