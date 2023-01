Carl Froch et George Groves reviennent à la Manchester Arena pour l’événement Chris Eubank Jr vs Liam Smith Sky Sports Box Office | Nouvelles de boxe

Carl Froch et George Groves se réunissent à la Manchester Arena, théâtre de leur premier combat épique, pour rejoindre l’équipe de diffusion de Chris Eubank Jr contre Liam Smith le 21 janvier, en direct sur Sky Sports Box Office.

Froch et Groves monteront sur le ring dans l’arène pour la première fois depuis leur combat féroce à Manchester qui s’est avéré être un événement marquant dans la boxe britannique.

Groves a stupéfié Froch au premier tour avant que le “Cobra” ne revienne dans un combat qui allait devenir un classique et a remporté une victoire par arrêt que Groves a amèrement contestée.

Image:

Carl Froch et George Groves pensent tous deux que Chris Eubank Jr et Liam Smith peuvent organiser un autre combat britannique classique





Tous deux sont devenus des stars de la boxe britannique au cours de leur querelle, mais maintenant à la retraite, ils ont mis de côté leur propre rivalité.

Froch et Groves rejoindront l’équipe de commentateurs pour l’événement Box Office.

“Nous avons tous les deux réalisé à l’époque que nous étions bons l’un pour l’autre”, a déclaré Froch Sports du ciel.

George Groves passe du héros à zéro lorsqu’il suit son spectaculaire effort sur la barre transversale avec un coup franc choquant alors qu’il écrase son tir hors de l’arène Soccer AM !



“Ce premier combat était une bonne montre. C’était essentiellement moi qui me faisais battre pendant six rounds. Un renversement au premier round, puis tout le reste pour les six ou sept rounds suivants où je n’étais qu’à une fraction de seconde derrière. En tout les combats que j’ai eus étaient probablement l’un des pires passages à tabac en six rounds que j’ai subis.

“Pour en revenir, renverser la situation et évidemment avoir le match revanche à Wembley, c’était juste une grande rivalité.”

Groves a accepté. “Cela a livré sur tous les plans”, a-t-il déclaré. “Cette année sera son 10e anniversaire. Aussi persuasif que soit Carl, il dira que le vent tournait [in the fight before its contentious stoppage finish]. Je ne pense pas.

“Ce fut un combat mémorable, une expérience mémorable et quelque chose que maintenant, avec le temps, je peux regarder en arrière avec fierté.”

George Groves se dit heureux de l’intronisation de Carl Froch au Temple de la renommée de la boxe internationale et dit que les deux anciens ennemis sont désormais “assez pâles”



Eubank Jr contre Smith semble prêt à poursuivre l’héritage de grands combats organisés à la Manchester Arena.

“C’est l’un de ces combats où plus vous en savez, plus il est difficile de faire une prédiction solide”, a déclaré Groves, qui a lui-même boxé Eubank à la Manchester Arena et, comme Froch, s’est battu avec lui lorsqu’ils étaient des combattants actifs.

“Eubank a fait d’énormes progrès tout au long de sa carrière professionnelle”, a déclaré Groves. “Je n’essaierais pas vraiment de boxer Smith, car Smith étant le gars le plus léger, le plus petit et le plus expérimenté, cela lui conviendra probablement.

“C’est un bon match.

“Eubank voudra l’entraîner dans un combat, puis nous verrons comment Liam Smith s’en sortira. Smith est dur. Il a beaucoup de ténacité, beaucoup de dépit.

L’ancien détenteur du titre des super-moyens WBA, George Groves, déclare que Liam Smith “a tout à voir avec” Chris Eubank Jr et révèle ce que c’est que de combattre Eubank



“Mais il donne beaucoup de taille naturelle contre Eubank. Eubank s’est battu aussi haut que les super-moyens. Si Eubank veut revenir à ce qu’il était quand il m’a boxé, quand il était tout au sujet du volume, il voulait frapper dur, il a voulu faire mal au mec et il a voulu se mettre en spectacle, ça lui ira sans doute mieux.

“Parce qu’il veut essayer de l’entraîner dans un combat aérien.”

Froch, qui a été élu au Temple de la renommée cette année, pense également que Eubank Jr vs Smith a le potentiel d’être un classique de la boxe britannique.

“Je pense que oui”, a-t-il dit Sports du ciel. “Liam Smith, il sait ce qu’il fait. Il a été parmi les meilleurs. Il a combattu Canelo. Il a eu des combats de haut niveau et il était un véritable champion du monde à mes yeux. Il a gagné ses galons.

“Eubank Jr est aussi dur, comme son vieil homme. Il a montré qu’il avait un très bon solide 12 rounds en lui. Quand il vient, il vient pour gagner.

“Il est très dur, il peut prendre un coup de poing et il a un rythme de travail assez féroce quand il assemble ses coups.

“Quand il va au travail, quand il met ses combinaisons ensemble et qu’il vous met sur votre pied arrière, vous ne pouvez pas vraiment y faire grand-chose.

Image:

Chris Eubank Jr affronte Liam Smith en direct sur Sky Sports Box Office le 21 janvier





“Mais c’est une affaire sérieuse et Liam Smith est un opérateur sérieux. Je pense donc qu’il a les mains pleines.

“Pour moi, c’est le plus grand combat britannique que j’attendais avec impatience depuis des lustres”, a ajouté Froch. “Vous pouvez vous détacher de quelqu’un comme Liam Smith. Ils chronométreront votre travail à votre arrivée. Ils chercheront le contre-coup. Il a l’expérience nécessaire pour couper l’anneau, le fermer et mettre Eubank sous pression.

“C’est un match que j’attends vraiment avec impatience. Je vais attendre de travailler sur la série avec mon ancien pote George Groves avant de savoir qui je prédis gagner.”

Froch et Groves fourniront une analyse plus experte pour Sports du ciel dans la préparation du combat.

