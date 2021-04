Carl Frampton a annoncé sa retraite le week-end dernier, devenant la dernière star de la boxe britannique à reconnaître le moment venu de s’éloigner du sport …

Frampton s’est retrouvé dans une position que beaucoup d’autres avant lui avaient connue. Ce moment de prise de conscience que les compétences qui lui avaient permis de grimper au sommet de la boxe mondiale n’étaient plus au niveau de l’élite, qu’un voyage qui avait consumé sa vie depuis un jeune garçon avait pris fin.

Frampton rejoint 24 autres boxeurs britanniques à la retraite pour avoir détenu un titre mondial ce millénaire, dont beaucoup se sont retrouvés à quitter le sport après un combat final révélateur.

Lennox Lewis

Lennox Lewis a quitté le sport après une victoire brutale sur Vitali Klitschko



Lewis avait déjà construit un CV digne du temple de la renommée avant d’affronter Vitali Klitschko au Staples Center de Los Angeles en juin 2003. Le combat est survenu 12 mois après sa dernière apparition, une victoire par élimination directe sur Mike Tyson.

Klitschko a remplacé tardivement le blessé Chris Byrd, et il a troublé Lewis dès le début, remportant clairement les deux premiers tours, remportant des tirs tonitruants qui semblaient faire trembler le Britannique de 38 ans.

Le moment charnière est survenu au début du troisième tour, une main droite croquante de Lewis ouvrant une coupe profonde au-dessus de l’œil gauche de l’Ukrainien. Le combat est devenu une bagarre avec les deux boxeurs semblant de plus en plus déchirés et prenant d’énormes tirs. La vision de Klitschko était devenue un problème sérieux et le médecin l’a annulée à la fin du sixième tour. Après cette bataille brutale, Lewis a décidé que cela suffisait, prenant sa retraite tout en étant toujours reconnu comme le champion du monde des poids lourds WBC et linéaire.

Joe Calzaghe

Joe Calzaghe a pris sa retraite invaincu après avoir réalisé son ambition de se battre en Amérique



Dans un combat qui a été présenté comme « Battle Of The Superpowers », Calzaghe a cherché à préserver son record invaincu contre Roy Jones Jnr au Madison Square Garden en novembre 2008. Le premier tour a été un désastre pour Calzaghe, qui a été terrassé par un avant-bras de Jones , mais c’était aussi bien que pour la star américaine.

Calzaghe a organisé une masterclass devant des A-Listers d’Hollywood. Une coupure horrible à Jones l’a entravé à partir de la septième manche et Calzaghe s’est facilité vers une large victoire unanime aux points dans le lieu le plus emblématique de la boxe. Trois mois plus tard, Calzaghe a confirmé qu’il raccrochait les gants, après avoir remporté une série de victoires dominantes. Le Gallois a pris sa retraite avec un dossier parfait de 46-0 et a été largement considéré comme le plus grand super-moyen de tous les temps.

Ricky Hatton

Ricky Hatton est revenu à la retraite après une défaite finale contre Vyacheslav Senchenko



Le très populaire Mancunien était hors du ring depuis plus de trois ans lorsqu’il a décidé qu’il avait des affaires en suspens. Son dernier combat avait été une défaite à élimination directe au deuxième tour contre Manny Pacquiao en 2009. Jusque-là, la seule autre perte de Hatton était contre Floyd Mayweather au cours d’une carrière dans laquelle il était devenu un champion du monde à deux poids. Son adversaire à la Manchester Arena en novembre 2012 était l’Ukrainien Vyacheslav Senchenko.

Le combat a assez bien commencé pour Hatton, comme toujours l’agresseur. Mais le timing de l’ancien n’était pas là et au fur et à mesure que les rounds avançaient, il commençait à sortir de la boîte.

Au neuvième tour, un crochet gauche au corps, un tir pour lequel Hatton était réputé, l’a envoyé à genoux. Dans une fin émotionnelle, Hatton n’a pas pu battre le décompte. Pour «The Hitman», c’était la fermeture dont il avait besoin, sachant qu’il n’avait plus les attributs nécessaires pour regagner un titre mondial.

Carl Froch

Froch était un triple champion du monde au moment où il a affronté George Groves dans un match revanche de Wembley devant une assistance massive de 80 000 personnes. Les titres mondiaux des poids super-moyens WBA et IBF de l’homme de Nottingham étaient en jeu en mai 2014.



Revenez sur la spectaculaire victoire à élimination directe de Carl Froch sur George Groves



Malgré une montée en puissance, le début du combat retour a été lent par rapport à leur première rencontre dramatique. Mais un combat serré s’est soudainement terminé au huitième tour lorsque Froch a décroché ce qu’il a décrit comme le meilleur coup de poing de sa carrière, un bras droit qui a envoyé Groves s’effondrer sur la toile.

Cette douce victoire ne devait pas être la fin pour le joueur de 36 ans, mais un combat d’adieu avec Julio Cesar Chavez Jnr à Las Vegas a échoué. Environ un an après sa victoire mémorable, ‘The Cobra’ a mis du temps sur ses 12 ans de carrière, après avoir été incapable de trouver un adversaire satisfaisant. Ce n’est pas une mauvaise façon de se retirer.

David Haye

Haye avait tracé sa carrière professionnelle. Remportez des titres mondiaux à deux poids différents et prenez votre retraite avant son 31e anniversaire. Il avait réussi à atteindre cet objectif, unifiant la division des poids lourds avant de devenir champion du monde des poids lourds WBA. Une défaite de points contre Wladimir Klitschko en 2011 a déclenché sa première retraite à l’âge qu’il avait promis.

Tony Bellew a répété sa victoire sur David Haye dans leur match revanche des poids lourds



Mais Haye devait bientôt faire un retour, assommant Dereck Chisora ​​à Upton Park en 2012. Des blessures ont empêché une bagarre alléchante avec Tyson Fury et nous n’avons pas revu l’homme de Bermondsey avant 2016.

Il s’était réinventé en tant que Hayemaker 2.0 et deux victoires discrètes ont commencé le retour, ouvrant la voie à une grande bataille nationale avec Tony Bellew en mars 2017. Après un début agressif de Haye, une blessure à Achille a affaibli le Londonien, qui a finalement été sorti par son coin au 11e tour.

Les blessures ont reporté le match revanche jusqu’en mai 2018 et une fois que la cloche a sonné, il était clair que Hayemaker 2.0 avait mal fonctionné. La vitesse et les réflexes avaient diminué, la résistance aux coups de poing avait pratiquement disparu. Une défaite d’arrêt après cinq tours devait marquer la fin de la carrière réussie de Haye.

Comment les autres champions de Grande-Bretagne se sont retirés

Au total, 12 des 25 champions du monde que la Grande-Bretagne a produits ce millénaire ont pris leur retraite après une défaite d’arrêt, y compris George Groves, Brian Magee et Nathan Cleverly qui ont tous été arrêtés pour tenter de défendre les titres mondiaux.

Tony Bellew a été éliminé en essayant de regagner le titre de titre mondial tandis que Lee Haskins, Scott Quigg et Enzo Maccarinelli sont d’autres champions du monde qui ont tous décidé de repartir après des défaites via TKO.

















Bellew s’est retiré de la boxe après une défaite contre Oleksandr Usyk



Darren Barker et Ryan Burnett sont également partis après une défaite à l’intérieur de la distance, bien que les blessures aient joué un rôle important dans ces pertes.

James DeGale, Stuart Hall, Junior Witter et Clinton Woods ont été battus sur les tableaux de bord lors de leur dernier combat, ce qui signifie que 64% des champions du monde britanniques depuis 2000 ont quitté le sport sur une défaite.

Quitter la boxe sur une victoire fait souvent partie d’un retour discret, qui était la fin pour Alex Arthur et Glenn Catley. Le prince Naseem Hamed a réussi une victoire oubliée depuis longtemps avant de s’éloigner, tandis que Gavin Rees a quitté le sport en se vengeant dans une poussière domestique, et Anthony Crolla a remporté un combat en chant du cygne.

Mais des stars britanniques telles que Lewis, Calzaghe et Froch ont pris leur retraite au sommet, y compris Johnny Nelson, qui s’est retiré en tant que champion des poids cruiser WBO après une victoire acharnée en Italie en 2005.

Dans un sport impitoyable, Frampton a eu sa dernière danse le week-end dernier, mais les souvenirs durables de l’homme de Belfast seront de ses triomphes en tant que champion du monde à deux poids.