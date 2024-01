Carl Andre, sculpteur pionnier du minimalisme, décède à 88 ans – ARTnews.com

Getty Images

Carl Andre, sculpteur qui comptait parmi les principaux artistes associés au mouvement artistique minimaliste des années 1960, est décédé mercredi à 88 ans. Son décès a été confirmé par la Paula Cooper Gallery, sa représentante de longue date à New York.

“Carl Andre a redéfini les paramètres de la sculpture et de la poésie grâce à son utilisation de matériaux industriels inchangés et à une approche innovante du langage”, a écrit la galerie dans son communiqué. « Il a créé plus de deux mille sculptures et un nombre égal de poèmes tout au long de ses près de soixante-dix ans de carrière, guidé par un engagement envers la matière pure dans des arrangements géométriques lucides. »

Andre faisait partie des minimalistes qui ont réduit la sculpture à l’essentiel, réduisant le médium jusqu’à ce qu’il n’existe que sous forme de formes fabriquées à partir de matériaux industriels qui n’étaient pas destinés à évoquer des émotions. Il a reçu des éloges pour son art dans les années 1960 et 1970, mais a ensuite fait l’objet d’un examen minutieux à la fin des années 1980, lorsqu’il a été jugé pour la mort de sa partenaire, l’artiste Ana Mendieta.

En 1988, André, accusé du meurtre de Mendieta, a été acquitté à l’issue d’un procès. Pourtant, beaucoup ont continué à avancer des théories sur la mort de Mendieta qui impliquent Andre, la conservatrice Helen Molesworth ayant réalisé un podcast sur le sujet l’année dernière.

Ces allégations n’ont pas empêché le travail d’André d’être largement exposé dans les musées. Sa série « Éléments », présentant des sculptures formées de blocs de cèdre rouge de taille uniforme disposés de diverses manières, sont toujours considérées comme des caractéristiques du minimalisme, tout comme ses sculptures « Plaines » et « Carrés », fabriquées respectivement à partir de plaques d’acier, d’aluminium et de magnésium.

La Dia Art Foundation a organisé une rétrospective André en 2014 ; il a ensuite voyagé au Museum of Contemporary Art de Los Angeles. Une exposition de son travail a récemment eu lieu au Daegu Art Museum en Corée du Sud.

André lui-même a dit un jour que son travail était « proche de zéro », dans le sens où il était non représentatif et délibérément dénué d’affect. Lui, aux côtés d’autres membres du mouvement minimaliste, a joué un rôle essentiel pour amener l’art dans une direction de plus en plus conceptuelle, loin du visuel, vers le domaine des idées.

Mais le travail d’André, contrairement à celui d’autres minimalistes comme Donald Judd et Dan Flavin, était dur, dur et sévère. Le critique Peter Schjeldahl l’a dit un jour sans détour dans une critique d’une émission d’Andre : « Andre n’est pas très amusant. » Le fait qu’André ait rarement donné des interviews officielles – à la fois pendant son ascension vers la gloire à New York et après, dans les dernières étapes de sa carrière – ne semblait que renforcer l’idée d’un penseur de pierre dont l’art reflétait sa psyché.

“Vous devez vraiment vous débarrasser de ces sécurités, de ces certitudes et de ces hypothèses et vous attaquer à quelque chose de plus proche et qui ressemble à une sorte de vide”, a déclaré Andre à la critique Phyllis Tuchman dans un article de 1970. Forum d’art entretien. « Il faut alors reconstruire à partir de ces circonstances réduites. C’est peut-être une autre manière d’exprimer une pauvreté artistique ; il faut appauvrir son esprit. Il ne s’agit pas d’un rejet du passé ou de ce genre de choses, mais plutôt de l’élimination de ce que je qualifie de scories. »

La sculpture de Carl André Équivalent VIII à la Tate Gallery de Londres, 1976. Défilé pictural/Photos d’archives/Getty Images

Beaucoup de ses sculptures présentent des objets disposés selon des rubriques rigoureuses qui laissent peu de place à la variation. Sa série « Equivalent », commencée en 1966, est un regroupement d’arrangements rectangulaires de briques réfractaires. Chaque élément a exactement la même taille, la même forme et le même poids ; ils semblent produits en usine, comme si André ne les avait jamais touchés.

Leur aspect industriel était en quelque sorte le point important. Les historiens de l’art ont établi des parallèles entre les sculptures d’André et le constructivisme, le mouvement d’avant-garde russe des années 1910 qui ne voyait aucune division entre l’art et le travail, bien qu’André ait rejeté de nombreuses théories entourant son art.

À l’apparence sans fioritures de ces œuvres s’ajoute leur style de présentation inhabituel. Ils sont exposés au sol, sans socle pour les soutenir comme cela a été historiquement le cas pour une sculpture ou un objet d’art remarquable. Entre les mains d’André, ces briques réfractaires constituaient quelque chose qui ne devait pas être vénéré, comme le feraient la plupart des objets d’art : les spectateurs pouvaient marcher dessus, piétinant ces sculptures comme si elles n’étaient qu’une autre partie de l’architecture de leurs espaces d’art.

Mais pour beaucoup, ces objets ont été difficiles à admirer après la mort de Mendieta, l’artiste d’origine cubaine tombé d’une fenêtre en 1985. Le critique Calvin Tomkins, dans un long portrait d’André publié dans le New yorkais en 2011, écrivait : « Il est difficile d’imaginer un artiste dont la carrière ait été à ce point affectée par des circonstances qui n’ont rien à voir avec son art. »

Les manifestations ont continué à suivre ses spectacles. Le collectif féministe Guerrilla Girls l’a un jour qualifié de « JO du monde de l’art ». En 2015, lors de la rétrospective Dia, un groupe d’artistes a mis en scène une action au cours de laquelle ils ont parcouru le spectacle en pleurant pendant 20 minutes. L’événement a été présenté comme « une fête publique de pleurs/silueta », une référence à la série « Silueta » de Mendieta, pour laquelle elle cherchait à explorer la relation entre son corps et le monde naturel.

Œuvres de la série « Uncarved Blocks » de Carl Andre. Photo Bernd von Jutrczenka/alliance photo via Getty Images

Carl Andre est né en 1935 à Quincy, Massachusetts. Andre a déclaré à Tomkins que son enfance était «presque sauvage», dans la mesure où ses parents lui laissaient libre cours pour jouer comme il l’entendait. Ses bonnes notes à l’école publique lui ont valu une bourse à la Phillips Academy d’Andover, ce qui l’a mis sur la voie de devenir artiste.

Il avait l’intention d’étudier l’art au Kenyon College dans l’Ohio, mais il était tellement ennuyé par les offres qu’il a arrêté de suivre les cours et a été expulsé après seulement deux mois. S’ensuit une période itinérante au cours de laquelle André passe un an à Londres, puis quelque temps dans l’unité de renseignement de l’armée américaine. Son passage dans l’armée terminé, il fréquenta la Northeastern University, mais il détestait également cette école et partit rapidement pour New York.

En 1958, Andre se lie d’amitié avec l’artiste Frank Stella, et les deux continueront à se pousser mutuellement vers les styles qui les rendront célèbres. C’est Stella qui a dit à André d’apporter du bois trouvé à son studio – le bois était trop gros pour tenir dans l’appartement qu’Andre partageait avec le cinéaste Hollis Frampton. André en a ensuite frappé une poutre avec un maillet, lui donnant une forme grossière qui rappelle grossièrement une célèbre sculpture de Constantin Brancusi. Quand André l’a fait, Stella l’a examiné et lui a dit qu’il avait créé un autre type de sculpture.

Alors que les critiques se sont montrées sévères envers l’art d’André, le public a trouvé des raisons de le détester. Lorsque la Tate de Londres a déboursé 1 000 $ pour une œuvre « Equivalents » en 1976, il y a eu un tollé. L’année suivante, l’État du Connecticut a acheté une pièce d’André composée de 36 rochers non taillés pour 87 000 $, suscitant encore davantage de colère. Le maire de Hartford a reproché à Andre d’avoir apporté à sa ville un « ridicule international ».

Pour certains, une toute nouvelle raison de détester André est apparue en 1985, lorsque Mendieta est tombé de la fenêtre de son studio de Mercer Street à Manhattan. Les deux hommes avaient eu une relation amoureuse en 1979 et s’étaient mariés en 1985.

La nuit où elle est décédée à 36 ans, ils se sont disputés. Dans l’appel au 911 qu’André a fait à la police, il a déclaré qu’ils « s’étaient disputés à propos du fait que j’étais, hein, plus exposé au public qu’elle. Et elle est allée dans la chambre, je l’ai poursuivie et elle est sortie par la fenêtre. Lors de son procès en 1988, les avocats ont présenté la preuve qu’elle avait consommé de l’alcool cette nuit-là. Un portier a témoigné avoir entendu des cris : « Non, non, non ! juste avant que son corps ne touche le sol.

André a été accusé de meurtre et de nombreux acteurs du monde de l’art ont pris sa défense, bien qu’André ait découragé ses partisans d’assister au procès, où des preuves contre lui ont été présentées par l’accusation. Il a été acquitté et, en sortant de la salle d’audience, il a déclaré : « Justice a été rendue. Justice a été rendue. »

Une œuvre « Square » de Carl Andre. Photo Geoffrey Clements/Corbis/VCG via Getty Images

Bien qu’Andre soit sorti indemne du procès, la mort de Mendieta reste un sujet douloureux, qui revient à plusieurs reprises à chaque fois qu’une exposition majeure de son travail est organisée aux États-Unis. Cela a eu un impact négatif sur André après le procès, l’incitant à passer beaucoup de temps à l’étranger pendant plusieurs années. Pourtant, cela ne semble pas avoir nui à sa carrière ces dernières années. En 2013, il participe à la Biennale de Venise, la plus importante exposition d’art récurrente au monde.

Il laisse dans le deuil son épouse, l’artiste Melissa L. Kretschmer, et sa sœur Carol.

Beaucoup continuent de parler du travail d’André en termes nobles. Plus généralement, les chercheurs ont beaucoup théorisé sur l’utilisation de l’espace et de la forme par André. Mais André, pour sa part, a dit un jour à propos de tous ces écrits : « Je pensais que ce n’était que des conneries. »