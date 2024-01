Carl Andre, sculpteur austère et minimaliste, est mort à 88 ans

En 2014, à l’occasion d’une rétrospective d’André à Dia:Beacon dans le nord de l’État de New York, Holland Cotter du Times a écrit que l’évolution de la carrière de M. Andre l’a révélé comme « un artiste-poète d’une force et d’une invention exceptionnelles », ainsi que comme une beauté inattendue. Richard Serra, son contemporain un peu plus jeune et plus connu, a déclaré au moment de l’exposition que les innovations de M. André avaient fondamentalement « changé l’histoire de la sculpture ».

Pendant plus de deux décennies, M. Andre et son œuvre ont pratiquement disparu du monde des galeries et des musées américains, pour des raisons qui n’avaient rien à voir avec l’art. Le 8 septembre 1985, il a été arrêté et inculpé du décès de Mme Mendieta, 36 ans, qui a plongé d’une fenêtre de leur appartement du 34e étage de Greenwich Village après une longue nuit de beuverie avec son mari, qu’elle avait épousé il y a huit ans. mois plus tôt.