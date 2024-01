Carl Andre, géant du minimalisme jugé et acquitté pour meurtre, est décédé à l’âge de 88 ans

Carl Andre, le sculpteur américain qui a contribué à définir le mouvement minimaliste et dont le travail discret et axé sur la matière a changé à jamais le lexique de la sculpture contemporaine, est décédé. Andre est décédé dans un hospice de Manhattan et sa mort a été confirmée par la Paula Cooper Gallery, avec laquelle l’artiste travaillait depuis 1964. Il avait 88 ans.

Le travail d’André consistait souvent en des formes fabriquées industriellement à partir de matières premières simples, telles que le métal, le granit, le bois et la brique, disposées selon des motifs autoportants, dont certaines étaient installées au sol dans le but que le spectateur puisse marcher dessus. l’œuvre elle-même et l’engager d’une manière peu précieuse qui n’est généralement pas associée à une expérience dans un musée ou une galerie.

Depuis le milieu des années 1980, l’héritage d’André en tant qu’artiste a été compliqué par les accusations selon lesquelles il aurait tué sa femme, l’artiste Ana Mendieta, qui serait morte en tombant de la fenêtre de leur appartement du 34e étage à Greenwich Village en 1985. Andre a nié l’existence de ce dernier. accusations, insistant sur le fait que la mort de Mendieta était soit un accident, soit un suicide, tandis que d’autres pensent qu’elle était le résultat d’une dispute alimentée par l’alcool entre les deux artistes. En 1988, André a été jugé et acquitté pour meurtre au deuxième degré. Les expositions ultérieures de son travail ont souvent rencontré des manifestants qui ont critiqué les galeries et les institutions pour ne pas avoir reconnu son implication avec Mendieta et pour avoir brandi des pancartes portant des phrases telles que « Où est Ana Mendieta ?

Carl Andre : La sculpture comme lieu, 1958-2010vue d’installation à Dia Beacon, Beacon, New York, 5 mai 2014-9 mars 2015 © 2024 Carl Andre / Artists Rights Society (ARS), New York. Avec l’aimable autorisation de la Fondation Dia Art. Photo : Studio Bill Jacobson, New York.

André est né en 1935 à Quincy, Massachusetts. Il était le plus jeune d’une famille de trois frères et sœurs, avec deux sœurs aînées. Son père, George Andre, qui avait émigré de Suède avec sa famille aux États-Unis à l’âge de 10 ans, a conçu la plomberie d’eau douce pour les navires. D’après un profil d’André datant de 2011 dans Le new yorker Selon Calvin Tomkins, la plomberie navale de ce type était très demandée pendant la Seconde Guerre mondiale et les revenus du père d’Andre ont augmenté à tel point que sa mère, Margaret Johnson, a pu quitter son emploi de chef de bureau.

“Mon père a toujours dit : ‘Je suis de la vieille école et européen, et ma femme ne travaille pas'”, a déclaré Andre à Tomkins. “Il avait du mal à comprendre le point de vue des autres.” Le père d’André était également un menuisier amateur, et l’atelier de menuiserie situé au sous-sol de la maison familiale a été un aspect formateur de l’enfance d’André, tout comme l’amour de son père pour la poésie et sa propension à la lire à haute voix à ses enfants. (André deviendra un poète accompli en plus de son travail de plasticien.)

Andre a fréquenté la Phillips Academy d’Andover, dans le Massachusetts, grâce à une bourse, après quoi il s’est inscrit au Kenyon College, mais n’a étudié à l’université que deux mois avant d’échouer. En 1954, au cours de cette période, il se rend au Royaume-Uni pour rendre visite à une tante et cite plus tard une visite à Stonehenge lors de ce voyage comme un tournant dans sa décision de se lancer dans la sculpture. Il a ensuite servi un an dans l’armée, suivi d’un bref passage à la Northeastern University, dont il a également abandonné ses études, avant de déménager à New York en 1957.

Carl André avec Sculptures découpées à la scie à bras radial1959-60. © 2024 Carl Andre / Artists Rights Society (ARS), New York. Photo de : Hollis Frampton

L’année suivante, André rencontre l’artiste Frank Stella par l’intermédiaire d’un ami commun ; les deux sont devenus proches et quand André essayait de réaliser une sculpture avec du bois qu’il avait récupéré et qui était trop grand pour son espace de travail, Stella – une peintre en plein essor à l’époque – lui a accordé la permission d’utiliser son atelier quand il n’était pas là. il. L’arrangement se poursuivit et en 1960, André commença son Élément série, dans laquelle des morceaux de bois prédécoupés étaient disposés selon des motifs et des formes rythmiques, marquant son éloignement de l’impulsion de manipuler le matériau et le désir de le reconfigurer et de le recontextualiser.

“Ce que je voulais, c’était une sculpture libre de toute association humaine, une sculpture qui permettrait à la matière de parler d’elle-même”, a-t-il déclaré. L’économiste en 2000. « Quelque chose de presque néolithique ».

À la fin des années 1960, Andre commence sa série d’œuvres intitulée Plaines et Carrés– composées de fines plaques de métal placées ensemble sur le sol pour créer des motifs en damier rectangulaires sur lesquels les spectateurs étaient généralement invités à marcher, ces œuvres visuellement simples seraient la série la plus largement associée à l’œuvre d’André.

“Je dis toujours aux gens qu’il n’y a aucune idée cachée sous ces plaques, ce sont juste des plaques de métal”, a déclaré Andre dans une interview de 2014 menée par la Tate, dissipant l’idée selon laquelle ces œuvres étaient enracinées dans une sorte de conceptualisme rigoureux. « Ils sont assis par terre et s’occupent de leurs propres affaires. Ils ne réfléchissent pas ; ils sont libres d’idées et ce n’est qu’une expérience.

Carl Andre : La sculpture comme lieu, 1958-2010vue d’installation à Dia Beacon, Beacon, New York, 5 mai 2014-9 mars 2015 © 2024 Carl Andre / Artists Rights Society (ARS), New York. Avec l’aimable autorisation de la Fondation Dia Art. Photo : Studio Bill Jacobson, New York.

En 1970, après un peu plus d’une décennie à New York, André reçut sa première grande enquête muséale, qui eut lieu au musée Guggenheim . Revue du spectacle pour Le New York Times, Le critique d’art Peter Schjeldahl a écrit : « André n’est pas très amusant. Puritainement sévère, son œuvre récompense une lecture sensible par de jolis effets de surface et un certain sentiment de malaise. ​​Schjeldahl a ajouté que l’œuvre « se présente au spectateur avec un air agressif d’intégralité et de finalité, comme si chacune d’elles était la seule, ou en tout cas la dernière, œuvre d’art au monde ».

En 1985, Andre a été arrêté et accusé du meurtre de sa troisième épouse, Mendieta, qu’il avait épousée huit mois plus tôt et qui est morte de 34 étages depuis l’appartement du couple sur Mercer Street à Greenwich Village. André a nié avec ferveur son implication dans la mort de Mendieta, et la nuit de sa mort, il a déclaré lors d’un appel au 911 qu’« elle est allée dans la chambre et je l’ai poursuivie, et elle est sortie par la fenêtre », bien qu’il ait ensuite quelque peu modifié son récit des événements. , affirmant successivement que Mendieta s’était couchée seule et qu’en entrant dans la chambre, la fenêtre était ouverte et il avait remarqué son absence.

En 1988, André a été acquitté, mais la controverse autour de la mort de Mendieta a ralenti l’essor de sa carrière et pendant des décennies, il est resté insaisissable, passant beaucoup de temps à l’étranger et exposant moins fréquemment. (L’année dernière, la conservatrice Helen Molesworth a publié une sorte de podcast sur la véritable criminalité—Décès d’un artiste– qui a entrepris de réexaminer l’affaire.)

Pour le reste de sa carrière, qui comprenait d’innombrables expositions dans des galeries et des musées ainsi qu’une grande rétrospective en 2014 qui a débuté à Dia Beacon avant de se rendre au Museum of Contemporary Art de Los Angeles, ses expositions ont souvent été visé par les manifestants qui tenait André pour responsable de la mort de Mendieta. “Cela n’a pas changé ma vision du monde ou de mon travail, mais cela m’a changé, comme toute tragédie”, a déclaré Andre lorsqu’on l’a interrogé sur sa mort en 2007. une interview de 2011 avec Le New York Times– un exemple rare de sa volonté de discuter publiquement de la question.

Carl Andre : La sculpture comme lieu, 1958-2010vue d’installation à Dia Beacon, Beacon, New York, 5 mai 2014-9 mars 2015 © 2024 Carl Andre / Artists Rights Society (ARS), New York. Avec l’aimable autorisation de la Fondation Dia Art. Photo : Studio Bill Jacobson, New York.

“Carl Andre a redéfini les paramètres de la sculpture et de la poésie grâce à son utilisation de matériaux industriels inchangés et à une approche innovante du langage”, lit-on dans un communiqué publié par la galerie Paula Cooper annonçant le décès de l’artiste. « Il a créé plus de deux mille sculptures et un nombre égal de poèmes tout au long de ses près de 70 ans de carrière, guidé par un engagement envers la matière pure dans des arrangements géométriques lucides. »

Bien que son travail ait été largement célébré et canonisé, les dernières années de la vie d’André ont été relativement calmes : il a continué à s’habiller avec sa combinaison bleue emblématique ; il a continué à vivre dans l’appartement de Mercer Street; et il continuait à trouver le monde de l’art déplaisant, un sujet sur lequel il s’exprimait ouvertement depuis ses premiers succès dans les années 1960. Il laisse dans le deuil sa quatrième épouse, l’artiste Melissa Kretschmer.

“Je pense que l’art est expressif, mais il exprime ce qui ne peut être exprimé autrement”, a déclaré Andre dans une entrevue de 1970 avec Forum d’art. « Je trouve que ma plus grande difficulté et la partie vraiment la plus douloureuse et la plus difficile de mon travail est de drainer et de débarrasser mon esprit de ce fardeau de significations que j’ai absorbé à travers la culture – des choses qui semblent avoir quelque chose à voir avec l’art mais qui n’ont rien à voir avec l’art. Cela n’a rien à voir avec l’art.