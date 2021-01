Les Indiana Pacers ont trouvé une petite masse sur le rein gauche du garde nouvellement acquis Caris LeVert, a annoncé l’équipe dans un communiqué de presse samedi soir.

La masse a été découverte sur une IRM lors d’un examen physique avant de finaliser un échange de quatre équipes entre Brooklyn, Houston, Cleveland et Indiana. LeVert est indéfiniment absent et subira d’autres tests médicaux.

« Au nom de ma famille et de moi-même, nous tenons à remercier les Indiana Pacers pour leur soutien et leurs conseils », a déclaré LeVert dans un communiqué. « Nous sommes reconnaissants de leur extrême minutie pendant le processus physique et j’ai hâte de rejoindre l’équipe et de faire partie de cette grande organisation dès que possible. »

Les Pacers ont échangé contre LeVert dans le cadre de l’accord qui a envoyé James Harden de Houston à Brooklyn, et Jarrett Allen et Taurean Prince de Brooklyn à Cleveland. Les Rockets ont acquis Victor Oladipo de l’Indiana et quatre choix de repêchage de première ronde.

« Nous avons acquis Caris en raison de qui il est en tant que jeune homme avant tout », a déclaré Kevin Pritchard, vice-président des opérations de basket-ball de Pacers, dans un communiqué de presse. « Ses talents de basket-ball et son jeu sur le terrain parlent d’eux-mêmes et nous savons qu’il a une belle carrière devant lui. Nous soutiendrons Caris pendant cette période et savons qu’il nous rejoindra sur le terrain dès qu’il le pourra. »

LeVert, 26 ans, a récolté en moyenne 18,5 points, 6,0 rebonds et 4,3 passes décisives en 12 matchs pour Brooklyn cette saison et a obtenu des statistiques similaires la saison dernière.

