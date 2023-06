Caring Centre continue de redonner à la communauté – Shaw Local

STERLING – Il vaut peut-être mieux donner que recevoir, mais il y a un endroit à Sterling qui fait les deux.

Si le Caring Center ne recevait pas de dons de personnes, il ne serait pas en mesure de redonner autant à la communauté qu’il l’a fait – et il redonne beaucoup.

Le Caring Center offre aux personnes qui ont besoin d’un coup de main une sélection de vêtements, de vaisselle, de jouets, de bijoux, de décoration intérieure et plus encore, et la plupart sont gratuits, bien qu’il y ait des limites sur certains articles, et des dons sont demandés pour les articles plus volumineux.

Le centre est soutenu par des dons de la communauté et une équipe de bénévoles – environ 20 – qui trient, stockent et s’occupent des clients.

La directrice générale, Irene Nusbaum, travaille pour le magasin depuis 12 ans et, au cours de cette période, elle a vu ce que le centre de soins peut faire pour les gens – qu’il s’agisse d’être là en cas de besoin d’une personne ou de lui donner le sourire dont elle a tant besoin lorsqu’elle trouve ce ils recherchent.

« C’est une mission où vous aidez tant de gens », a déclaré Nusbaum. « Vous venez d’aider tant de gens. Nous tous, les bénévoles, sommes tellement bénis.

Les vêtements occupent une grande partie de l’espace au sol, suspendus à des cintres et triés sur des étagères par pièces pour hommes et femmes et par tailles – le tout sans taches ni déchirures. Ailleurs, de la vaisselle, des jouets, des bijoux, de la décoration et des chaussures remplissent le sol, le tout dans un état présentable également.

Des livres de toutes sortes entrent et sortent également du magasin, classés par genres et catégories – du premier livre pour bébé au manuel universitaire de troisième cycle.

La directrice adjointe Brooke Cochran a vu de nombreuses personnes parcourir les livres comme s’il s’agissait d’un voyage à la bibliothèque – aucune date d’échéance ici, cependant.

« Ils peuvent obtenir un nombre illimité de livres à leur arrivée, car nous en avons tellement. Ils peuvent en prendre autant qu’ils veulent », a déclaré Cochran. «Ils sortent d’ici. Il y a des gens qui ne viennent ici que pour regarder les livres, et ils peuvent en prendre 20 à la fois.

À proximité, des DVD, des vidéocassettes, des CD et des cassettes peuvent être trouvés et, comme pour les livres, il n’y a pas de limite à ceux-ci. Il y a aussi beaucoup d’énigmes.

Les dons sont acceptés lorsque le magasin est ouvert le matin et en milieu d’après-midi du lundi au mercredi, et l’endroit déborde littéralement de gentillesse.

Un entrepôt hors site stocke ce qui ne rentre pas sur le sol et dans l’arrière-boutique. Pourtant, suffisamment de personnes entrent – ​​et attendent souvent à l’extérieur jusqu’à l’ouverture du magasin – pour que les articles se déplacent et que la sélection change constamment.

« Ils arrivent tôt », a déclaré Nusbaum. « Si vous ne le prenez pas quand vous le voyez, il est fort probable qu’il aura disparu. »

Garder le magasin approvisionné demande beaucoup de travail à l’équipe de bénévoles dévoués, et ils pensent toujours à l’avenir. Les articles de Pâques arrivent sur le sol dès la fin de la Saint-Patrick et la préparation des stocks d’été a lieu avant la fonte des dernières neiges.

Les clients ne peuvent faire leurs achats qu’une fois par semaine et doivent se connecter avant de faire leurs achats. Ils ont ensuite 30 minutes pour parcourir le magasin avant de passer à la caisse.

Bien que trop d’une bonne chose puisse parfois être un problème, Nusbaum et Cochran ont constaté que la plupart des clients respectent les limites en place, comprenant que chacun doit respecter les règles pour aider le Caring Center à réussir.

« La plupart des gens sont patients et compréhensifs lorsque nous leur disons qu’ils ne peuvent pas en avoir trop », a déclaré Nusbaum. « Ils nous diront qu’ils donneront quelques dollars pour ça ou quelque chose comme ça. »

Des exceptions ont été faites lorsque la situation l’exige, comme tout perdre dans un incendie.

« Je reçois beaucoup d’appels téléphoniques du YMCA et de beaucoup d’organisations de la communauté », a déclaré Nusbaum. « [These people] disent souvent qu’ils n’ont rien, pas de lit, pas de couvertures, rien. Je leur dirai ‘Venez les lundis, mardis ou mercredis à 10 heures’ et ‘Revenez quand vous voulez’, et je vérifierai auprès d’eux aux caisses. Ils sont très patients quand ils demandent quelque chose.

La mission du Caring Center a commencé il y a environ 25 ans par des membres de la Science Ridge Mennonite Church au nord de Sterling. Lorsque plus d’espace était nécessaire, il a déménagé pendant un certain temps à West Second Street à Rock Falls avant de s’installer à son emplacement actuel il y a environ 10 ans. Le bâtiment a fait partie de l’ancien grand magasin Kline pendant de nombreuses années jusqu’à sa fermeture au milieu des années 1990.

Lorsque le Caring Center a emménagé, le bâtiment appartenait à Jim et Sheila Gabler, qui exploitaient l’entreprise VeriFacts skip tracing dans l’ancienne section principale de Kline’s.

Lorsque les Gablers ont cherché à vendre le bâtiment et à déménager ailleurs en ville en 2019, ils ont séparé la partie Caring Center du bâtiment et en ont fait don au centre de dons. Maintenant, bien que cela signifie avoir une maison qu’ils peuvent appeler la leur, cela signifie aussi payer les factures et les frais d’entretien. C’est là que l’argent des dons aide.

C’est aussi là que les bénévoles interviennent car sans eux, le Caring Center ne pourrait pas faire ce qu’il fait. Des personnes dans les coulisses du conseil d’administration aux personnes derrière le comptoir, il faut beaucoup de travail pour faire avancer les choses.

La plupart des employés ont dépassé l’âge de la retraite. Plus de bénévoles sont toujours les bienvenus, et les applications sont disponibles au magasin.

« Ce sont des emplois difficiles », a déclaré Nusbaum. « Vous n’y pensez peut-être pas, mais ce sont des tâches difficiles lorsque vous travaillez. »

Heureusement, les bénévoles sont à la hauteur de la tâche et il y a eu suffisamment de main-d’œuvre pour faire avancer les choses. Tant que la gentillesse est aussi abondante que l’offre d’articles qui franchissent ses portes, les personnes qui viennent au Centre de soins seront entre de bonnes mains pendant longtemps.