Carine Roitfeld : dans le Paris Bachelorette Pad de la rédactrice de mode emblématique

Même si Roitfeld est une voix de premier plan dans le domaine de la mode, elle a été rédactrice en chef de Vogue Paris de 2001 à 2011, réalise aujourd’hui le magazine semestriel, Livre de mode CR, a récemment publié Fantasmes : Le livre de mode de Carine Roitfeld (Rizzoli), qui est une compilation de 10 ans de CR les archives, et a créé plusieurs parfums, dont la collection sans genre 7 Lovers, Carine, et son dernier, Forgive Me – elle connaît bien le monde de la décoration d’intérieur. Sa mère était une antiquaire qui « allait aux marchés aux puces à 5 heures du matin avec une lampe de poche, du café et des croissants dans le noir », raconte-t-elle. Grâce à cette expérience, Roitfeld a développé un sens du décor. Et elle se déplace maintenant plus fermement dans l’espace avec le Carine Roitfeld Maison Collection de bougies, d’allumettes et de parfums d’ambiance, le tout en noir, naturellement.

Son expertise en matière d’intérieurs a également permis une collaboration collégiale avec Hervier. « Nous avons tout démoli », dit-elle, et configuré le rectangle vide en un grand salon/salle à manger donnant sur l’une des rues commerçantes de luxe les plus célèbres de Paris ; une « petite cuisine », comme elle la décrit (« Elle est plus Coco Chanel que Paul Bocuse », ironise Hervier) ; une baignoire et WC ; et une chambre à l’arrière extrêmement calme. « C’est comme une caravane américaine », dit-elle. “Exactement ce dont j’ai besoin, et je n’ai pas besoin de grand-chose.”

En regardant dans la cuisine. Illustration : © Mario Testino.

Pour la décoration, Roitfeld souhaitait une ambiance des années 70, inspirée de la rénovation du palais de l’Élysée réalisée par Pierre Paulin pour le président Georges Pompidou et son épouse Claude en 1972. Pour évoquer cette louche cool, Roitfeld et Hervier ont sélectionné des pièces clés de Rizzo, un célèbre photojournaliste qui, dans les années 1970, a fait une pause pour s’essayer au design de meubles. “J’adore Willy Rizzo », dit-elle.

Ils ont fait le plein de créations du XXIe siècle, dont des pièces de son ami, le designer américain Rick Owens, basé à Paris, et des tables de Jean-Guillaume Mathiaut pour Carine Roitfeld, une collection de meubles en chêne qu’elle a conçue avec le célèbre sculpteur français et qui est distribué par Hervier. « Du brutalisme, avec sophistication », dit Hervier.

“Cela donne à l’appartement une ambiance un peu rock”, explique Roitfeld.

Pour sa chambre aux allures de grotte, aux murs en papier japonais noir – qu’Hervier a acheté à l’état naturel et qu’il a peint d’un noir bien précis « parce qu’on ne trouvait pas de papier dans le bon noir », explique-t-il –, elle a réalisé une chambre sur mesure. couvre-lit en cuir noir. «J’aime le noir parce que c’est facile, tout va bien avec et on voit les détails», explique-t-elle. “C’est parfait à mon goût.”