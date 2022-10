Carin Bondar poursuit Barry Neufeld, candidat à la commission scolaire de Chilliwack, pour diffamation – Kelowna Capital News

Carin Bondar, candidate à la commission scolaire de Chilliwack, a déclaré qu’elle poursuivait son collègue candidat Barry Neufeld après qu’il l’ait qualifiée d ‘«artiste de strip-tease».

Neufeld est apparu le 21 septembre à Action4Canada Empower Hour, une réunion Zoom en ligne ouverte à tous. Il a parlé des six candidats administrateurs avec qui il se présente, dont Richard Procee, candidat de ParentsVoice BC.

“Richard Procee s’est présenté contre cet artiste de strip-tease lors de l’élection partielle il y a quatre ans”, a déclaré Neufeld. «Nous pensions qu’il allait gagner, mais quelque chose de drôle s’est produit avec les bulletins de vote par correspondance. Dans les sondages sans rendez-vous, il a gagné, mais quand ils ont compté les bulletins de vote par correspondance, tout à coup, cette personne d’extrême gauche est entrée.

Bondar a répondu au commentaire de strip-tease dans un communiqué de presse envoyé le 11 octobre.

“Créer des mensonges sur ses opposants politiques et les utiliser pour gagner le pouvoir lors d’une élection sont tous deux catégoriquement illégaux”, a-t-elle déclaré. “Barry Neufeld a fait les deux, et je me retrouve dans une position avec un seul coup possible à faire.”

Le commentaire de strip-tease de Neufeld découle d’une vidéo éducative que Bondar a réalisée en 2014 dans son rôle d’instructrice UFV.

La vidéo s’intitulait « Les organismes évoluent » et parlait de la sélection naturelle. Parodie d’une chanson de Miley Cyrus, Bondar est assis sur un boulet de démolition qui se balance d’avant en arrière, vêtu d’un débardeur blanc, de sous-vêtements et de bottes.

Dans la version Cyrus, Miley lèche une masse. Bondar lèche un microscope et à un moment donné, elle est nue à l’exception de ses bottes.

Lors de l’élection partielle de 2021, tenue pour combler un poste vacant après l’élection de l’ancien administrateur Dan Coulter à l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique, les opposants de Bondar se sont concentrés sur cette vidéo.

La vidéo est toujours en ligne. Bondar n’a jamais nié que c’était provocateur et elle l’a toujours défendu comme une “façon effrontée” de parler d’évolution.

“Je ne suis pas un artiste de strip-tease, et je ne l’ai jamais été”, a déclaré Bondar. “Je suis actuellement enseignant à temps plein au département de biologie et à l’école d’utilisation des terres et des changements environnementaux de l’Université de la vallée du Fraser.”

L’avocat de Bondar a envoyé une lettre de cessation et d’abstention à Neufeld datée du 4 octobre, suggérant que le commentaire de Neufeld était une tentative délibérée de nuire à la réputation de Bondar et de nuire à ses chances lors des élections municipales du 15 octobre.

“Nous avons informé notre client que les tribunaux n’auraient aucune difficulté à conclure que votre déclaration infondée et fausse a été faite avec malveillance dans le but de blesser Mme Bondar et que votre déclaration constitue le délit de diffamation.”

La lettre exigeait des «excuses publiques immédiates, sans réserve et complètes» et une rétractation.

“Et que ceux-ci soient diffusés, au minimum, sur les mêmes médias et plateformes qui ont diffusé votre déclaration diffamatoire.”

Bondar a déclaré qu’il n’y avait pas de réponse de Neufeld et qu’elle poursuivait une action en diffamation.

« Les femmes en politique ont des droits », a-t-elle déclaré. “Nous ne pouvons pas rester les bras croisés pendant que nos opposants politiques inventent des mensonges pour égarer les électeurs.”

Neufeld n’a pas répondu à une demande de commentaire avant la publication de cette histoire.

@ProgressSports

eric.welsh@theprogress.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Poursuite du district scolaire de Chilliwack