Carey Price prend position contre le projet de loi fédéral sur les armes à feu

Le gardien de la LNH, Carey Price, se lance dans la politique canadienne, visant le nouveau projet de loi controversé du gouvernement fédéral sur les armes à feu, le projet de loi C-21.

“Ce que Justin Trudeau essaie de faire est injuste”, a déclaré Price dans un article sur les réseaux sociaux le 3 décembre. “Je soutiens la Coalition canadienne pour le droit aux armes à feu pour qu’elle garde mes outils de chasse. Merci d’avoir écouté mon avis.”

Price attire l’attention sur les amendements au projet de loi C-21 présentés le mois dernier qui interdiraient certaines carabines de chasse et de sport, en plus des modèles déjà inclus dans la législation proposée.

Le projet de loi C-21 a été présenté à l’origine par le gouvernement pour mettre en œuvre un programme de rachat obligatoire des armes à feu d’assaut dans le but de lutter contre la violence armée. La BC Wildlife Federation (BCWF) a noté que la liste originale des armes à feu concernées comprenait plus de 2 000 modèles, dont la grande majorité sont utilisés pour la chasse.

La BCWF maintient que plus de 90 % des crimes liés aux armes à feu au Canada sont commis avec des armes à feu passées en contrebande depuis les États-Unis, et non par des propriétaires d’armes à feu respectueux des lois, ce avec quoi Price est évidemment d’accord.

“Je ne suis pas un criminel ni une menace pour la société”, a noté Price.

Les modifications proposées en novembre élargissent la définition d’une arme à feu prohibée pour inclure les carabines et les fusils de chasse semi-automatiques “conçus pour accepter un chargeur de cartouches amovible d’une capacité supérieure à cinq cartouches du type pour lequel l’arme à feu a été initialement conçue”.

Selon la Coalition canadienne pour le droit aux armes à feu, qui remercie Price pour son soutien, les modifications proposées affecteront des millions d’armes de chasse et de sport.

“Merci Carey Price #31. Nous n’arrêterons pas de travailler pour défendre le droit (du Canada) de posséder et de jouir d’une propriété.

Plutôt que d’ajouter des interdictions supplémentaires d’armes à feu, la BCWF exhorte le gouvernement fédéral à «financer correctement les organismes d’application de la loi pour attraper et poursuivre les personnes qui commettent des infractions criminelles avec des armes à feu et à renforcer l’Agence des services frontaliers du Canada pour arrêter le flux d’armes de poing illégales à travers nos frontières .”

Price, qui a grandi à Anahim Lake, à l’ouest de Williams Lake, est un chasseur passionné et a publié une photo de lui-même en tenue de camouflage et tenant un fusil de chasse.

