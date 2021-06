Carey Mulligan-Zoe Kazan incarnera les journalistes qui ont brisé le scandale Harvey Weinstein en lançant le mouvement #MeToo

Les acteurs Carey Mulligan et Zoe Kazan devraient jouer le rôle des journalistes Megan Twohey et Jodi Kantor, qui ont dénoncé le producteur hollywoodien en disgrâce Harvey Weinstein. Selon Variety, Mulligan et Kazan figureront dans « She Said », un film sur l’enquête sur le harcèlement sexuel du New York Times contre Weinstein qui a lancé le mouvement #MeToo.

Mulligan et Kazan sont en négociations finales pour que le film Universal Pictures incarne Twohey et Kantor, les auteurs du livre « She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement ».

Le prochain film se concentrera sur le travail de Twohey et Kantor pour découvrir les allégations de harcèlement sexuel et d’agressions sexuelles généralisées sur plusieurs décennies contre Weinstein, le coprésident de la Weinstein Company qui a finalement été condamné à 23 ans de prison.

Kantor et Twohey ont rompu la première histoire sur Weinstein le 5 octobre 2017 et ont produit une série d’histoires par la suite alors que de plus en plus de femmes se sont manifestées. Ils ont remporté le prix Pulitzer du service public, avec Ronan Farrow du New Yorker, pour leur enquête et leurs reportages.

Maria Schrader, lauréate d’un Emmy pour « Unorthodox » de Netflix, est à la barre d’un scénario de l’actrice oscarisée Rebecca Lenkiewicz. La production du film devrait commencer cet été. Annapurna Pictures et Plan B Entertainment ont opté pour les droits de « She Said » en 2018 dans le cadre de leur accord de coproduction.

Megan Ellison sera la productrice exécutive d’Annapurna avec Sue Naegle. Brad Pitt, Dede Gardner et Jeremy Kleiner produiront pour Plan B. Le vice-président de la production Universal, Lexi Barta, supervisera le projet pour le studio. Mulligan, qui a été nominé pour un Oscar cette année pour « Jeune femme prometteuse », devrait commencer le tournage de « Spaceman » de Johan Renck et de « Maestro » de Bradley Cooper.

Kazan a récemment joué dans ‘The Plot Against America’, ‘The Ballad of Buster Scruggs’ et ‘The Big Sick’ des frères Coen. ‘She Said’ réunit Mulligan et Kazan sur leur troisième projet. Mulligan et Kazan ont joué dans la production de Broadway de Ian Ricksons de « The Seagul » en 2008. En 2018, Mulligan a joué dans le film « Wildlife », que Kazan a co-écrit et produit. C’est la première fois qu’ils apparaîtront ensemble à l’écran.