La comédie noire Promising Young Woman, l’une des premières aux Oscars de cette année, est l’histoire d’une femme vengeant le viol de sa meilleure amie.

Mais en plus de faire partie de la conversation sur les récompenses – avec cinq prix de l’Académie hoche la tête, il en a six BAFTA nominations et un tas de gongs déjà gagnés par les associations de critiques – le film a déclenché une conversation qui va beaucoup plus loin: l’histoire trop familière du comportement prédateur.

Le scénariste et réalisateur du film Émeraude Fennell a déclaré à Sky News qu’elle souhaitait aborder un problème que toutes les femmes reconnaîtront.

Carey Mulligan est nominée pour la meilleure actrice aux Oscars pour son rôle dans Promising Young Woman.



La réalisatrice Emerald Fennell (à droite, avec Mulligan sur le plateau) est l'une des deux femmes nominées pour le meilleur réalisateur aux Oscars



« Il était important avec ce film de regarder quelque chose d’aussi commun, de regarder, vraiment très simplement, l’utilisation de l’alcool entre – entre guillemets -« séduction »», dit-elle. «Quand je grandissais, c’était une blague, c’était une sorte de plaisanterie de saouler les filles et de les ramener à la maison.

« Nous entendons ces histoires encore et encore et encore et encore. Et en partie, nous les entendons tellement parce que cela n’a jamais été pensé ou discuté comme quelque chose de profondément sérieux, et les femmes ont ensuite été forcées de se taire ou de se joindre à nous. la blague, parce que personne n’écouterait et personne d’autre ne s’en souciait. «

Carey Mulligan est la préférée des bookmakers pour remporter le prix de l’actrice principale aux Oscars pour son rôle de Cassie, une femme désireuse de donner une leçon aux «gentils» autoproclamés qui profitent des femmes ivres.

Elle a déclaré à Sky News qu’elle souhaitait que le film ait existé lorsqu’elle était plus jeune, mais qu’il se sentait particulièrement pertinent maintenant après le mouvement #MeToo.

«Nous avons tous grandi en regardant cette histoire racontée sous un angle différent, nous avons tous vu le gars à la fête de fraternité essayer d’identifier la fille la plus ivre avec laquelle il peut perdre sa virginité», a-t-elle déclaré. «Donc je pense qu’il est assez compréhensible que nous l’ayons normalisé à ce point, c’est ce que nous avons vu, nous avons tellement appris de ce que nous avons regardé à l’écran.

« [The film] résonne tellement avec ce qui s’est passé ces deux dernières années… c’est un film qui parle vraiment à tout le monde et à la part de tout le monde. «

Image:

Mulligan et Fennell disent que la jeune femme prometteuse est une histoire à laquelle de nombreuses femmes pourront s’identifier



Image:

Mulligan joue le rôle de Cassie, une femme qui donne une leçon aux hommes qui s’attaquent aux femmes ivres



Promising Young Woman est la dernière d’une série de drames à examiner les comportements abusifs.

Comme I May Destroy You de Michaela Coel et I Hate Suzie de Billie Piper, le film franchit la ligne entre le divertissement et le commentaire tout en abordant des questions pertinentes.

Fennell – connue pour avoir écrit la deuxième série de Killing Eve et pour avoir joué Camilla Parker Bowles dans The Crown, est entrée dans l’histoire avec Promising Young Woman, en tant que l’une des deux femmes nominées aux Oscars pour le meilleur réalisateur.

Mais son plus grand succès est peut-être que cela contribue à un changement de pouvoir à Hollywood – permettant à plus de femmes de raconter leurs propres histoires.

