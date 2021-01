Le magazine de divertissement hollywoodien Variety s’est excusé auprès de Carey Mulligan pour son « langage insensible » dans une critique qui semblait se demander si son apparence était juste pour le rôle d’une femme fatale voulant se venger des prédateurs sexuels.

Comme d’habitude, la publication a publié une note de l’éditeur en haut de sa revue de Promising Young Woman, Mulliganle dernier film de son film, pour lequel elle est déjà récompensée.

Cela vient après que l’actrice a déclaré dans une interview qu’elle avait lu l’article – ce qui suggérait Margot Robbie aurait pu être mieux adapté au rôle – et pensait qu’il était sexiste.

Son personnage, Cassie, cherche à se venger d'une manière inhabituelle.



La revue Variety a suggéré que Margot Robbie aurait pu être un choix plus évident pour le rôle.



La jeune femme prometteuse se concentre sur le personnage de Mulligan, Cassie, qui va dans les bars, fait semblant d’être ivre et incontrôlable, puis rentre à la maison avec des hommes qui profitent de son état – avant de se «dégriser» très rapidement et de leur donner une leçon .

La critique originale de Variety, qui a en fait été publiée en janvier 2020 après les débuts du festival et avant que le film ne soit reporté en raison du coronavirus pandémie, le décrit comme un thriller « convaincant » et une comédie noire qui « suscitera de nombreux débats ».

Vers la fin de la pièce, le critique indépendant Dennis Harvey écrit: « Mulligan, une belle actrice, semble un peu un choix étrange car cette femme fatale apparente à plusieurs niveaux – Margot Robbie est productrice ici, et on peut (peut-être aussi facilement) imaginez que le rôle lui avait été destiné autrefois.

« Alors qu’avec cette star, Cassie porte son équipement de ramassage comme une mauvaise traînée; même ses longs cheveux blonds semblent être mis. »

Mulligan, qui joue également actuellement dans The Dig, sorti le 29 janvier sur Netflix, s’est adressé à la critique dans une interview du New York Times en décembre, affirmant que cela lui avait donné l’impression qu’elle n’était pas « assez chaude pour réussir ce genre de ruse ».

Carey Mulligan discute de The Dig



Variety a gardé la critique en ligne, mais elle est maintenant précédée de cette note: « Variety s’excuse sincèrement auprès de Carey Mulligan et regrette le langage insensible et l’insinuation dans notre critique de Promising Young Woman qui a minimisé sa performance audacieuse. »

À son tour, Mulligan a présenté ses excuses lors d’une conversation avec l’actrice Zendaya pour la série Actors On Actors de Variety.

« Je pense qu’il est important de signaler ces choses, car elles semblent petites et insignifiantes », a-t-elle déclaré. « Les gens autour de moi à l’époque ont dit: » Oh, vous savez, surmontez-le. Peu importe. C’est génial – c’est une excellente critique. « Ou peu importe: » Les gens aiment le film. «

« Mais ça m’est resté, parce que je pense que c’est ce genre de moments quotidiens qui s’additionnent. »

Cependant, elle a dit qu’elle était heureuse de recevoir les excuses de Variety.

« J’ai donc été vraiment, vraiment surpris et ravi, et heureux d’avoir reçu des excuses. J’ai en quelque sorte trouvé émouvant, d’une certaine manière, d’avoir tracé une ligne sous cela d’une bonne manière, et je sais que cela a eu un impact sur C’était donc positif », dit-elle.

Les excuses ont été critiquées par certains, le critique de cinéma du Telegraph, Robbie Collin, décrivant la note de l’éditeur comme « crapaud » et créant un précédent « idiot ».

Promising Young Woman arrive bientôt dans les cinémas britanniques.