Tous les films de Carey Mulligan ne commencent pas par une chanson Charli XCX, mais peut-être que plus d’entre eux devraient. Lorsque «Promising Young Woman» déploie le pop bop «Boys» de 2017 dans ses premiers instants, c’est le premier signe que vous êtes sur le point d’obtenir quelque chose de Mulligan auquel vous n’êtes pas habitué: un décor contemporain.

«Je sais que pour un public de cinéma, je suis juste constamment en costume d’époque», a déclaré Mulligan récemment, en haussant les épaules dans un pull rouge surdimensionné. Elle discutait en vidéo avec moi depuis sa maison de campagne britannique dans le Devon, où elle s’était séquestrée dans une salle de musique sombre généralement utilisée par son mari, Marcus Mumford, du groupe Mumford & Sons. Une seule lampe solitaire l’éclairait, comme le font souvent des lampes isolées simples avec Mulligan.

Vous ne trouverez guère plus qu’une maigre source de lumière dans la plupart des films les plus récents de l’actrice de 35 ans, parmi lesquels « Far From the Madding Crowd », tourné vers 1870, « Suffragette », sur les manifestations pour l’égalité des droits en 1912. La Grande-Bretagne et «Mudbound», qui commence en 1939. Cela fait près d’une décennie que Mulligan a joué dans un film moderne – «Shame» de Steve McQueen, de 2011 – un laps de temps qui l’a initialement surprise.

« Je pense à ‘Faune’ comme étant plutôt contemporain! insista-t-elle. Je devais souligner que le drame domestique de 2018, dans lequel Mulligan incarne une mère agitée au bord d’une liaison, se déroule il y a 60 ans.