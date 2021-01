Variety a publié une critique écrite par le pigiste Dennis Harvey de son film « Promising Young Woman », un conte de vengeance #MeToo sombrement comique.

Il y écrit: « Mulligan, une bonne actrice, semble un choix un peu étrange car cette femme fatale apparente à plusieurs niveaux – Margot Robbie est productrice ici, et on peut (peut-être trop facilement) imaginer le rôle qui aurait pu une fois était destiné à elle. Alors qu’avec cette star, Cassie porte son équipement de ramassage comme un mauvais drag; même ses longs cheveux blonds semblent une mise. «

Mulligan a déclaré au New York Times dans une interview: « J’ai lu la revue Variety, parce que je suis une personne faible. »

«Et j’ai contesté cela», dit-elle. « J’avais l’impression de dire que je n’avais pas assez chaud pour me débarrasser de ce genre de ruse. »

Variety a répondu en ajoutant une note de l’éditeur à la critique.

« Variety s’excuse sincèrement auprès de Carey Mulligan et regrette le langage insensible et l’insinuation dans notre critique de ‘Promising Young Woman’ qui a minimisé sa performance audacieuse », lit-on.

Dans une conversation récemment publiée avec sa collègue actrice Zendaya pour la série « Actors on Actors » de Variety, Zendaya a interrogé Mulligan sur sa critique de la revue et les excuses de Variety.

« Je pense qu’il est important que la critique soit constructive », a déclaré Mulligan. « Je pense qu’il est important que nous regardions les bonnes choses quand il s’agit de travailler, et nous regardons l’art, et nous regardons la performance et la façon dont un film est fait. Et je ne le fais pas. pense que cela a trait à l’apparence d’un acteur ou à votre préférence personnelle pour ce à quoi un acteur fait ou ne ressemble pas, ce que cet article a ressenti. «

Un représentant de la publication a déclaré jeudi à CNN: « Variety n’a aucun autre commentaire. Les excuses parlent d’elles-mêmes. »