Une travailleuse de soins « dévastée » a raconté comment elle avait été licenciée après avoir filmé une vidéo d’elle-même et de trois autres soignants dansant avec Beyonce alors qu’elle était habillée en EPI pour remonter le moral de leurs collègues.

Michelle Cooper, 55 ans, chef d’équipe de soins, a filmé le sketch amusant de son équipe dansant sur les Single Ladies de Beyonce devant son domicile à Helston, Cornwall, pour élever le moral de ses collègues, amis et famille.

La vidéo, comme beaucoup filmée par des travailleurs du secteur public pendant la pandémie de covid-19, a attiré des centaines de likes et de commentaires positifs en ligne, beaucoup remerciant les travailleurs clés pour leur travail continu pendant la crise.

Mais quelques jours plus tard, les quatre femmes ont été contactées par leur employeur, Cormac, propriété du Conseil de Cornwall, qui a déclaré que la vidéo avait eu une « mauvaise réputation » et leur a ordonné de la supprimer.

Bien qu’ils aient suivi les ordres de leur employeur et supprimé toute trace de la vidéo, à peine une semaine plus tard, les quatre travailleurs clés ont été suspendus pendant deux mois alors qu’une enquête était menée, de mai à juillet.

Mme Cooper, qui a été soignante pendant 20 ans et chef d’équipe à Cormac pendant sept ans, a ensuite été limogée à la suite d’une audition d’embauche « horrible », tandis que les trois autres femmes ont reçu les derniers avertissements écrits.

La mère de deux enfants, qui a fait filmer la vidéo en toute sécurité à son fils de l’intérieur de la maison, a déclaré que la vidéo avait été publiée pour des collègues, des amis et de la famille et qu’elle n’avait pas enfreint les lois covid-19 à l’époque car ils étaient restés socialement distants à l’extérieur. .

Mme Cooper a déclaré: « Le directeur principal nous a dit que la vidéo » n’était pas appropriée pour l’organisation « , alors nous l’avons retirée.

« Ensuite, nous avons découvert une semaine plus tard que nous étions tous suspendus, ce qui a été un choc énorme car on nous a dit que cela n’irait pas plus loin. Ils ont dit que la vidéo porterait mauvaise réputation et porterait atteinte à la réputation de Cormac.

Tout l’argent récolté grâce aux dons d’amis et de membres de la famille leur a été remboursé, à la demande de Cormac, a déclaré Mme Cooper.

Mme Cooper affirme que la décision de Cormac de suspendre quatre de ses travailleurs au plus fort de la pandémie a laissé le reste de son équipe de soins dans un « carnange ».

Elle a déclaré à MailOnline: « Je ne sais pas à quoi ils pensaient quand ils ont suspendu quatre travailleurs clés de la même équipe, cela a laissé l’équipe qui a été laissée pour compte dans un carnage absolu.

«Nous acceptons les congés de l’hôpital lorsqu’ils reviennent dans la communauté, et j’ose dire que cela aurait eu un effet là-dessus.

Le chef d’équipe a ajouté: « Nous avons eu des centaines de commentaires positifs sur la vidéo avant de la supprimer. Les gens nous remercient de penser à eux et disent que cela les a fait sourire.

Mme Cooper a déclaré que l’expérience avait été « comme un mauvais rêve », a-t-elle ajouté: « Vous êtes assis là à penser à ce que j’ai réellement fait, à part ne pas demander la permission »

On espérait que la vidéo permettrait d’amasser un petit montant en dons d’amis et de familles pour que les soignants puissent profiter d’un thé à la crème bien mérité – tous les dons ont ensuite été remboursés à la demande de Cormac.

«Il n’y avait aucune preuve que nous réduisions la réputation de l’entreprise. J’essaie juste de remonter le moral de l’équipe.

Elle a ajouté qu’on lui avait montré « un manque total d’empathie et de compassion » lors de l’audition sur l’emploi, qui, selon elle, ne prenait pas en compte « ce qu’implique un travail de soins ».

La soignante admet qu’ils auraient dû demander à l’entreprise l’autorisation de tourner la vidéo, mais a déclaré qu’elle avait été inspirée par un certain nombre de vidéos tournées par des policiers, des médecins et des médecins pendant la pandémie de covid-19 et qu’elle agissait avec les meilleures intentions.

Mme Cooper a déclaré: « Ce que nous n’avons pas fait, c’est demander la permission à qui que ce soit, mais nous voulions que ce soit une surprise, cela ne présentait aucun des patients ou quoi que ce soit. Je ne comprends toujours pas à ce jour.

En réponse, Alison Waller, directrice générale de Cormac Community Care Services, a déclaré à Cornwall Live: « Sans commenter aucun cas spécifique, en tant que l’un des plus grands employeurs de Cornwall, Corserv est responsable de la sécurité et du bien-être de tous nos employés et de nos communautés.

« Nos services de soins sociaux aident à soutenir les personnes les plus vulnérables de Cornwall en appliquant une réglementation locale et nationale claire. Nos politiques d’entreprise sont en place pour garantir que nous adhérons à toutes les normes de réglementation qui sont là pour protéger et guider notre main-d’œuvre et pour protéger nos clients.

«Lorsqu’il y a une violation significative d’une activité réglementée, nous prendrons toujours les mesures appropriées pour résoudre.