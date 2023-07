CarePredict, société de soins aux seniors basée sur l’IA, gagne 29 millions de dollars

Entreprise de santé numérique axée sur l’IA et axée sur les seniors CarePredict a annoncé avoir obtenu 29 millions de dollars en investissement de série A-3 co-dirigé par Aspire Healthtech Partners et le Medtech Convergence Fund de SV Health Investors.

Les investisseurs existants Las Olas Venture Capital et Secocha Ventures ont participé à la ronde, tout comme les investisseurs individuels.

CE QU’ILS FONT

CarePredict offre une plate-forme activée par l’IA pour les soins aux personnes âgées, combinant une technologie portable, un suivi de localisation à l’intérieur, un apprentissage automatique approfondi et des analyses prédictives.

Son portable Tempo comprend des capteurs qui peuvent détecter les activités de la vie quotidienne d’un individu, y compris se baigner, boire, manger, aller aux toilettes, marcher, dormir et plus encore. Il comprend également un système d’appel à bouton tactile pour communiquer avec les soignants et fournit l’emplacement intérieur exact d’un individu. Le Tempo peut également servir de clé pour déverrouiller les portes en touchant le portable à une serrure de porte jumelée.

Les fonds serviront à accélérer la croissance de l’entreprise.

« CarePredict a démontré une excellente traction dans les résidences pour personnes âgées et est bien placé pour se développer dans le segment du vieillissement sur place avec un bilan éprouvé de prédiction et d’intervention précoce non seulement pour préserver la santé des personnes âgées, mais aussi pour affecter de manière significative les coûts des soins de santé de manière positive », Greg Madden , associé directeur chez SV Health Investors, a déclaré dans un communiqué.

APERÇU DU MARCHÉ

En 2019, la société basée en Floride a recueilli 9,5 millions de dollars en financement de série A.

Au plus fort de la pandémie en 2020, la société a déployé un nouvel ensemble d’outils de recherche de contacts conçus pour les résidences pour personnes âgées, baptisés PinPoint.

Les outils ont été divisés en quatre types de traçage : le traçage des contacts, le traçage de la localisation, le traçage des chemins et le trafic des chambres. La société a déclaré avoir utilisé la technologie de localisation intérieure pour identifier où se trouvait un membre du personnel ou un patient dans l’établissement et avec qui il était entré en contact.

Dès 2020, une personne sur six aux États-Unis avaient 65 ans ou plus, et à mesure que la population des baby-boomers vieillit, projet d’experts les besoins en soins de santé à long terme de cette population vont augmenter.

D’autres entreprises axées sur les soins aux personnes âgées incluent la plate-forme de santé numérique DUOS, qui a obtenu 10 millions de dollars de financement le mois dernier, portant son augmentation totale à plus de 33 millions de dollars. Author Health, basée à Boston, une plateforme de soins hybrides pour les membres de Medicare Advantage souffrant de troubles mentaux graves et de toxicomanie, a été lancée le mois dernier avec un financement de 115 millions de dollars.