Carefeed obtient 3 millions de dollars pour étendre sa plateforme dans les établissements de soins pour personnes âgées

Carefeed, un fournisseur de solutions de communication numérique basées sur le cloud et conformes à la loi HIPAA, a clôturé un tour de financement de 3 millions de dollars mené par Reformation Partners avec la participation des investisseurs existants Allos Ventures et M25.

L’investissement accélère l’expansion de Carefeed de sa plateforme SaaS aux communautés de soins infirmiers qualifiés et de résidences pour personnes âgées, ainsi qu’à d’autres établissements de soins aux patients aux États-Unis et au Canada.

Sa plate-forme SaaS sécurisée HIPAA numérise et permet une distribution simplifiée des informations et du matériel que les prestataires de soins de santé seniors et autres prestataires de soins partagent avec les patients, les résidents, les familles, le personnel, les sources de référence et autres, selon Carefeed.

Sa technologie de communication automatise les processus papier tels que les accords d’admission et les calendriers, les annonces de sécurité par téléphone et les horaires des conférences de soins et les distribue par SMS, e-mail et voix.

Les investisseurs comprennent Reformation Partners, une société de capital-investissement à croissance précoce qui investit dans des entreprises et des sociétés de consommation efficaces en capital à leur point de rupture, et soutient leur croissance grâce à la rentabilité, aux futurs cycles de financement et à la sortie.

Allos Ventures investit dans des entreprises technologiques en démarrage et en démarrage, en se concentrant sur les sociétés de logiciels B2B et en augmentant le capital fourni par les investisseurs en démarrage. Il s’agit du deuxième investissement d’Allos dans Carefeed, selon John McIlwraith, directeur général d’Allos.

M25 est une société de capital-risque en démarrage basée à Chicago qui investit uniquement dans des startups technologiques basées dans le Midwest. Depuis son lancement en 2015, M25 a déclaré être devenu l’investisseur le plus actif de la région.

POURQUOI C’EST IMPORTANT

La plate-forme de Carefeed est utilisée par certaines des plus grandes entreprises de résidences pour personnes âgées aux États-Unis. Sa plate-forme offre des fonctionnalités permettant de gagner du temps et de l’argent pour prendre en charge des communications efficaces tout en aidant les communautés à rester conformes aux réglementations nationales et fédérales qui régissent la distribution et l’accessibilité des informations, a déclaré Carefeed.

De plus, le nouveau portail familial de Carefeed fournit un guichet unique permettant aux membres de la famille d’accéder à des informations spécifiques à leurs proches en plus d’importantes mises à jour à l’échelle de la communauté.

LA GRANDE TENDANCE

La communication avec la famille était particulièrement importante pendant la pandémie de COVID-19, lorsque les membres de la famille ne pouvaient pas rendre visite à leurs proches en personne.

Terry Wall, fondateur et PDG de Carefeed, a déclaré: «Les personnes travaillant dans les soins aux personnes âgées et d’autres établissements de soins ont été soumises à une pression énorme – en particulier à cause de COVID-19 – et nous développons et améliorons constamment des solutions pour soutenir leurs efforts pour fournir des services de haute qualité. Soins de qualité.”

