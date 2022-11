Careem Pakistan revient à Zomato alors que l’équipe de Babar Azam entre en demi-finale de la Coupe du monde T20

Le Pakistan a pris un mauvais départ dans la Coupe du monde T20, mais a réussi à faire demi-tour aujourd’hui après avoir battu le Bangladesh à l’Anneau d’Adélaïde aujourd’hui. Les choses avaient commencé à s’améliorer plus tôt dans la journée lorsque l’Afrique du Sud a été étouffée par les Pays-Bas, donnant au Pakistan et au Bangladesh une chance d’accéder aux demi-finales. Après la victoire sur le Bangladesh, le Pakistan est entré en demi-finale, rejoignant l’Inde, l’Angleterre et la Nouvelle-Zélande, et c’est l’heure de la récupération sur le cricket pakistanais Twitter.

Zomato avait auparavant traqué le Pakistan, écrivant dans un tweet, “commande passée pour la livraison à domicile de l’équipe pak”. Careem Pakistan avait répondu : «Jawab hoga tou dein gey“. Le jour de la réponse est arrivé aujourd’hui et Careem Pakistan en a profité. “Commande refusée”, ont-ils répondu.

Commande refusée https://t.co/05nYy7AFLT – Careem Pakistan (@CareemPAK) 6 novembre 2022

Tout avait commencé lorsque Careem avait trollé l’avant-match de Zomato le 23 octobre, que l’Inde avait ensuite remporté. Zomato avait riposté en écrivant : « cher pakistan, a ordonné une défaite ? virat votre service.

Nous espérons que vous êtes prêts pour votre cadeau pré-diwali (lire défaite) https://t.co/IgMI9tWnd9 – Careem Pakistan (@CareemPAK) 23 octobre 2022

cher pakistan, a ordonné une défaite?

virat votre service — zomato (@zomato) 23 octobre 2022

La rivalité permanente entre les deux plateformes est suivie de près par les utilisateurs de Twitter.

C’est le tweet https://t.co/eD7lO3aR0c — Shireen Rashied (rédactrice de contenu) (@SM_Rashied) 6 novembre 2022

La plus grande rivalité ? https://t.co/7OGJ5wxp1m — Dr Degen (@Chicosindenar) 6 novembre 2022

Le Pakistan a connu un début difficile et a maintenant, presque miraculeusement, atteint les demi-finales. Cela éclaire également la perspective d’un affrontement final entre l’Inde et le Pakistan dans une répétition de 2007. Le Pakistan rejoint désormais l’Inde, la Nouvelle-Zélande et l’Angleterre en demi-finale.

Pendant ce temps, l’Inde a clôturé sa campagne Super 12 de la Coupe du monde T20 2022 avec une victoire complète sur le Zimbabwe dimanche et a terminé en tête du groupe 2. Cette victoire, la quatrième de la compétition pour l’Inde, signifie qu’elle affrontera l’Angleterre en demi-finale à Adélaïde. Ovale le jeudi. Mercredi, lors de la première demi-finale, la Nouvelle-Zélande, deuxième de l’année dernière, affrontera le Pakistan.

