Care4 Breast Cancer 5K collectera des fonds et sensibilisera à la détection précoce pour la 23e année – Shaw Local

Sue Rose a reçu un diagnostic de cancer du sein en 2016. Ses collègues ont créé une équipe pour participer au Care4 Breast Cancer 5K afin de la soutenir.

«Je n’étais pas capable de marcher parce que je venais d’être opérée quatre jours plus tôt», a-t-elle déclaré. « Mais j’étais vêtu de rose avec mon maillot de course et je suis resté jusqu’à leur retour. »

Depuis, Rose participe au 5K.

La 23e collecte de fonds annuelle Care4 Breast Cancer 5K aura lieu le 22 octobre à l’école secondaire Woodstock North. L’événement prend en charge les projets basés sur Crystal Lake Clinique de partenariat en santé familialequi fournit des soins de santé aux personnes non assurées du comté de McHenry.

La clinique dépend principalement du financement et des dons de la communauté, puisqu’elle ne reçoit aucun financement gouvernemental via Medicaid ou Medicare, et n’accepte pas d’assurance privée.

« Quand nous avons commencé, il n’y avait aucun endroit dans le comté où les gens… pouvaient passer des mammographies abordables ou gratuites s’ils n’avaient pas d’assurance », a déclaré Suzanne Hoban, directrice exécutive de la Family Health Partnership Clinic.

La clinique se concentre sur l’éducation et la sensibilisation pour ceux qui ne connaissent pas les services ou l’importance de la détection précoce du cancer du sein.

« Il y a encore beaucoup de gens qui passent entre les mailles du filet », a déclaré Hoban.

Rose a déclaré que la détection précoce grâce à une mammographie lui avait sauvé la vie. Sa tumeur était profondément enfoncée dans sa poitrine, elle n’aurait donc pas pu la sentir grâce à un auto-examen.

« Si je n’avais pas passé de mammographie, je frémis en pensant à ce qui se serait passé », a-t-elle déclaré.

Rose a des antécédents familiaux de cancer du sein, ce qui lui a valu la perte de ses deux grands-mères. Sa mère et sa tante sont également des survivantes.

« Les options de traitement ont tellement changé que maintenant, si le problème est détecté tôt, nous avons une chance », a déclaré Rose.

Rose a récemment pris sa retraite après avoir travaillé plus de 25 ans à la McHenry County Housing Authority. Grâce à son travail, Rose a pu entrer en contact avec des populations vulnérables, comme les sans-abri et celles sans assurance maladie, et orienter vers la clinique des personnes qui autrement n’auraient pas reçu de soins.

«J’ai orienté des centaines de personnes vers la clinique du Partenariat pour la santé familiale», a déclaré Rose. «Je suis très attaché à leur mission et à la façon dont ils aident les gens.»

Hoban a déclaré qu’elle avait constaté une augmentation des diagnostics cette année. Les retards dans les contrôles annuels pendant la pandémie de COVID-19 pourraient en être la cause, a-t-elle déclaré.

« Nos chiffres sont en forte hausse cette année », a déclaré Hoban.

Le Données des Centers for Disease Control and Prevention montre une baisse de plus de 30 000 nouveaux diagnostics entre 2019 et 2020, 2020 étant les données les plus récentes fournies. Ces chiffres pourraient refléter la diminution du nombre de personnes testées pour le cancer du sein pendant le confinement.

Hoban veut faire prendre conscience que les hommes sont également atteints du cancer du sein. Le L’American Cancer Society prédit environ 2 800 hommes recevra un diagnostic de cancer du sein cette année.

« Nous avons un formidable défenseur du cancer du sein masculin qui vient chaque année courir sans chemise pour que les gens comprennent que c’est aussi un cancer qui peut toucher les hommes », a déclaré Hoban.

Le 5 km a attiré près de 1 600 participants l’année dernière, et Hoban s’attend à avoir au moins autant de participants cette année.

« Il y a beaucoup plus de motivation et les gens se tiennent mutuellement responsables de leurs mammographies », a-t-elle déclaré.

Hoban a déclaré que l’une de ses parties préférées de l’événement était de voir les survivants terminer la marche.

« L’année dernière, plusieurs personnes en fauteuil roulant se sont levées et ont franchi la ligne d’arrivée », a-t-elle déclaré. « C’est vraiment incroyablement inspirant. »

Tout le monde peut participer au Care4 Breast Cancer 5K ou faire un don pour soutenir l’événement. Pour plus d’informations et pour vous inscrire, visitez care4breastcancer.org.