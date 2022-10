Cardy démissionne de son poste de ministre de l’Éducation du Nouveau-Brunswick et envoie une lettre torride au premier ministre

Dominic Cardy a démissionné de son poste de ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick.

Cardy a annoncé dans un tweet qu’il quittait le cabinet du premier ministre Blaine Higgs, mais qu’il resterait député progressiste-conservateur de Fredericton West-Hanwell.

Dans une lettre de démission torride à Higgs, Cardy a critiqué le style de leadership du premier ministre, affirmant que “le changement nécessite des soins, pas un boulet de démolition” et que certaines réformes de l’enseignement du français langue seconde “se bloqueront à cause de votre microgestion”.

“Vous ne pouvez pas modifier les délais sur de grands systèmes en fonction de votre état émotionnel, sans nuire à la qualité du travail ou au moral de votre équipe”, indique la lettre.

“Le gouvernement n’est pas la même chose que la construction de pétroliers”, a écrit Cardy, faisant apparemment référence à la carrière précédente du premier ministre chez Irving Oil.

Il accuse également Higgs d’avoir “choisi de crier” data my ass “à un haut fonctionnaire” parce qu’il n’aimait pas ce que montraient les chiffres du département.

“C’était la fin de votre projet politique à mes yeux : si vous rejetez les preuves parce que vous ne les aimez pas, alors vous ne croyez pas aux preuves”, a-t-il écrit.

La lettre de démission de Dominic Cardy à Blaine Higgs critique son style de leadership et certaines de ses décisions. (Jacques Poitras/CBC)

Cardy a également déclaré que l’abolition par Higgs des conseils d’administration régionaux de la santé partiellement élus représentait “une consolidation constante du pouvoir entre vos mains” et qu’il tentait de retarder ou de saper la réconciliation entre les communautés linguistiques et avec les peuples autochtones.

Cardy n’a pas immédiatement répondu à une demande d’interview.

La lettre de démission indique que Higgs a un plan pour “abolir” l’immersion française d’ici septembre 2023, ce qui a été recommandé par un examen indépendant du programme plus tôt cette année.

Cardy a déclaré que l’élimination du programme ne figurait pas dans la plate-forme électorale du gouvernement ni dans le discours du Trône et n’a pas été approuvée par le cabinet ou le caucus conservateur.

L’éliminer « placerait un stress énorme sur le système d’éducation et nuirait à l’éducation des jeunes anglophones de notre province », a-t-il écrit.

La chef libérale Susan Holt a déclaré que la critique contenue dans la lettre de Cardy “semble refléter ce que nous avons entendu des autres et reflète certaines des préoccupations que nous avons eues à propos de ce gouvernement et de son approche du leadership”.

Cardy, l’ancien chef du NPD du Nouveau-Brunswick, a rejoint les PC en 2017 en tant que conseiller de Higgs et s’est présenté pour les conservateurs aux élections de 2018.

Au moment où Cardy a changé de parti, Higgs a déclaré qu’ils étaient “directement alignés sur tant de questions”, mais a reconnu qu’ils ne seraient pas d’accord sur tout.

Cardy était chef du NPD du Nouveau-Brunswick avant de rejoindre les PC en 2017 en tant que conseiller de Blaine Higgs avant de se présenter pour les conservateurs aux élections de 2018. (Jon Collicott/CBC News)

“Je veux des gens qui vont apporter des idées et qui vont passer à l’action dans le groupe”, a déclaré Higgs.

“Nous pouvons résoudre tous les problèmes mineurs qui surviennent, car je le fais tous les jours avec tout le monde.”

En 2020, Cardy n’a pas réussi à obtenir suffisamment de soutien du caucus PC pour faire adopter un projet de loi qui aurait éliminé les exemptions philosophiques et religieuses de la politique de vaccination obligatoire pour les écoliers.

Et l’année dernière, il a critiqué l’interdiction faite par le gouvernement aux autorités provinciales de délivrer des reconnaissances des terres autochtones lors d’événements publics, affirmant que cela “ajoutait un conflit inutile qui crée de la confusion et une colère justifiable envers notre gouvernement”.

Cardy a également été un fervent partisan de Centre Ice Canadians, un groupe de conservateurs modérés qui ont critiqué le chef conservateur fédéral Pierre Poilievre.

Les six chefs de la Nation Wolastoqey au Nouveau-Brunswick ont ​​publié jeudi une déclaration appelant les autres ministres PC à se joindre à Cardy pour démissionner.

“Il est plus évident que jamais que votre chef ne respecte pas les principes fondamentaux de la bonne gouvernance, ni les objectifs et principes du Parti progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick”, indique le communiqué.

« Arrêtez de rester les bras croisés et de permettre à une seule personne de se livrer à de telles pratiques néfastes. Les peuples autochtones et les Néo-Brunswickois surveillent de près et applaudissent les vents du changement.