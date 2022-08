Cardston sur Calgary : plats à emporter, petits et grands (ville) de la nouvelle liste de membres de l’UCP

Les petites villes et les régions rurales de l’Alberta avaient montant disproportionné d’influence pour déterminer si le premier ministre Jason Kenney resterait ou partirait en tant que chef du Parti conservateur uni – et maintenant, l’identité de son successeur repose en grande partie entre les mains des habitants de Rimbey, Strathmore et Three Hills également.

Le parti au pouvoir de l’Alberta a annoncé cette semaine que 123 915 Albertains se sont inscrits en tant que membres et peuvent voter lors de l’élection à la direction réservée aux membres du parti en octobre, confirmant plus tôt Reportage de Radio-Canada .

Cela nous indique que, bien que les ventes d’adhésions des candidats aient plus que doublé la taille du parti depuis l’examen de la direction de Kenney en mai, seulement 3,5 % de la population admissible de l’Alberta choisira le prochain premier ministre de la province.

Les candidats avaient tous couru pour inscrire de nouveaux membres avant la date limite du 12 août. Mais par la suite, aucun prétendant ne se vantait publiquement de sa performance commerciale, contrairement à Pierre Poilievre. revendication puissante dans la course conservatrice fédérale qu’il avait vendu plus de 300 000 nouvelles adhésions sur un total de 675 000.

Pour avoir une idée plus précise de ce à quoi ressemble la base électorale de ce concours, CBC a obtenu des données montrant où vivent ces membres de l’UCP en Alberta, ventilées par circonscription provinciale. Cela signale la force de certains candidats (il y a une raison pour laquelle Danielle Smith est largement considérée comme la favorite), des problèmes potentiels pour d’autres et clarifie qui peut écrire ce prochain chapitre de l’histoire politique toujours mouvementée de l’Alberta.

(Remarque pour les tenanciers; ces chiffres ne totalisent que 123 905, car 10 membres dans la feuille de calcul du parti ont été répertoriés comme circonscriptions “inconnues”.)

Avantage rural de l’Alberta

Comme le montre la carte ci-dessus, la course à la direction de l’UCP est beaucoup plus importante dans le sud et le centre de l’Alberta que dans le reste de la province.

Les cinq circonscriptions avec le plus grand nombre de membres de l’UCP (et huit des 10 premières) sont toutes situées au sud de Red Deer.

Ajoutez ces circonscriptions et vous obtenez 22 190 membres du parti, soit 18 % de l’ensemble de la base de l’UCP. C’est plus de membres que dans les 20 circonscriptions d’Edmonton réunies.

Smith, qui est originaire de la ville méridionale de High River, est perçu par la plupart des conservateurs comme étant le plus fort dans le sud et le centre de l’Alberta, tandis que les principaux rivaux Travis Toews et Brian Jean ont des bases dans le nord-ouest et le nord-est de l’Alberta, respectivement.

Bien que Calgary et Edmonton représentent plus de la moitié de la population de l’Alberta, les grandes villes ne détenaient que 41 % des membres du parti au pouvoir en août. (Et pour chaque capitale UCPer, il y a près de trois membres à Calgary.)

La répartition urbain/non urbain est à peu près la même que dans la liste des membres du printemps, ce qui signifie que les comtés et les petites villes restent assez surreprésentés. Mais cela signifie également que la disparité n’a pas augmenté après que Smith et d’autres candidats aient pris d’assaut les barbecues d’été et les petits rodéos de la campagne.

Tout comme les divisions entre le NPD et l’UCP, les conservateurs unis urbains sont plus modérés que leurs parents souris de la campagne, alors attendez-vous à plus de votes dans Cardston-Siksika et Taber-Warner pour Smith que, disons, Rebecca Schulz de Calgary (dont les membres de la circonscription comptent se classe 30e sur 87 circonscriptions). Et attendez-vous à l’inverse dans le centre de Calgary ou d’Edmonton.

Mais Calgary pourrait également s’avérer un bastion de Smith. Elle a organisé bon nombre des événements les plus fréquentés dans les hôtels de la ville et des petites villes, et ne négligez pas le nombre de résidents urbains anti-Ottawa ou sceptiques vis-à-vis des vaccins qui ont soif des messages de Smith.

Travis Toews, au centre, fait un commentaire pendant que Leela Aheer, à gauche, et Brian Jean écoutent pendant le débat des candidats à la direction de l’UCP en juillet. La circonscription de Toews, Grande Prairie–Wapiti, a vu le plus grand nombre de nouveaux membres du parti, selon les données obtenues par la CBC. (Jeff McIntosh/La Presse Canadienne)

Travis Toews se présente

Il y a fort à parier que moins de 100 000 membres de l’UCP voteront dans cette course à la direction, étant donné qu’à peine la moitié des partisans éligibles ont envoyé des bulletins de vote lors de l’examen de Kenney en mai. Les Albertains qui ont acheté de nouvelles adhésions peuvent être plus susceptibles de participer à ce concours que ceux qui se sont inscrits pour d’autres raisons – comme l’examen ou les nominations passées – donc regarder les points chauds pour la croissance des adhésions peut être révélateur. (La CBC avait également obtenu une répartition similaire des électeurs des partis éligibles au printemps.)

Et sur ce point, inclinez-vous, Travis Toews. Sa circonscription de Grande Prairie-Wapiti a vu le plus grand nombre de nouveaux membres et la plus forte augmentation en pourcentage, quadruplant presque ses totaux du printemps.

Cela signale que l’ancien ministre des Finances est un puissant vendeur de billets, du moins sur son propre terrain. L’enthousiasme semble s’être propagé à la circonscription urbaine voisine de Grande Prairie.

La candidate perdante Leela Aheer semble également avoir été un bon vendeur dans sa circonscription de Chestermere-Strathmore, augmentant le nombre de ses membres de plus que Danielle Smith dans la circonscription qu’elle a l’intention de représenter, Livingstone-Macleod. Cela dit, la force de Smith dans le sud de l’Alberta pourrait également se manifester dans la circonscription d’Aheer, en particulier dans les régions les plus éloignées de Calgary.

Les statistiques sur les nouveaux membres peuvent également encourager le camp de Rajan Sawhney, avec sa circonscription de Calgary-Nord-Est affichant une croissance robuste, ainsi que la circonscription adjacente de Bhullar-McCall. La campagne de Sawhney a dépensé beaucoup d’énergie pour recruter de nouveaux membres dans les communautés sud-asiatiques d’Edmonton et de Calgary, et bien que certains de ces résultats semblent respectables, cela ne la placera peut-être pas dans le premier rang des candidats.

Brian Jean a-t-il culminé tôt?

Les ventes d’adhésion ne sont peut-être pas de si bon augure pour Brian Jean, l’ancien chef de Wildrose qui a joué un rôle de premier plan dans la lutte pour retirer les doigts de Jason Kenney du volant du capitaine.

À l’approche de l’examen du leadership du printemps, la circonscription de Jean à Fort McMurray comptait le troisième plus grand nombre de membres, sans aucun doute grâce à ses efforts l’automne dernier pour remporter la nomination et une élection partielle pour ce siège contesté. Mais dans les mois qui ont suivi, les ventes à Fort McMurray-Lac La Biche ont été parmi les plus anémiques de l’Alberta – en termes de pourcentage, seule Calgary-Est, qui a réussi à perdre des membres entre le printemps et le mois d’août, était pire.

Il se peut que la course à l’investiture de Jean ait saturé le marché local des membres dans une ville connue pour son faible engagement politique et sa faible participation – dans les circonscriptions de Cardston et de Rimbey, les batailles de nomination UCP qui divisent plus tôt cette année ont peut-être également activé beaucoup plus de locaux que n’importe lequel d’entre eux. les candidats à la direction en sont capables.

Mais encore une fois, si Jean ne peut pas atteindre les totaux dans sa propre cour, où d’autre pourra-t-il livrer de grosses parts de vote pour dépasser Smith ou Toews ?

Todd Loewen, le candidat qui a été expulsé du caucus de l’UCP l’année dernière, n’a pas non plus fait de superproduction dans sa propre circonscription rurale du Nord. Alors que les ventes d’adhésions dans Central Peace-Notley ont presque triplé, c’était l’une des circonscriptions UCP les moins engagées de l’Alberta rurale avant le début de cette course, et elle est maintenant moins performante que le reste du nord-ouest de l’Alberta, ainsi que les districts des six rivaux à la direction.

L’adhésion est maintenant fixée pour le concours, et les candidats commenceront à téléphoner de haut en bas de la liste – essayant de persuader les Edmontoniens de donner une chance à Schulz, dans l’espoir de retirer un peu de soutien de Didsbury à Toews, etc. La carte est peut-être la meilleure pour Smith, mais il y a encore beaucoup de campagnes et de cajoleries à venir.