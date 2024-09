Cards Against Humanity poursuit Elon Musk pour 15 millions de dollars

En 2017, les créateurs du jeu Cartes contre l’humanité a lancé une promotion dans laquelle 150 000 personnes ont payé 15 $ chacune pour Sauver l’Amérique de « Injustice, mensonges, racisme, tout le tralala. » La première chose qu’ils ont faite a été d’acheter des terres à la frontière entre les États-Unis et le Mexique et pas Ils ont construit un mur dessus. Ils ont aussi construit un trébuchet et ont engagé des avocats spécialisés dans les domaines éminents au cas où quelqu’un d’autre voudrait construire un mur. Malheureusement, ce n’est pas la fin de l’histoire.

Sur un nouvelle pagela société a fait l’annonce suivante :

SpaceX, la société d’Elon Musk, construisait un truc spatial à proximité, et il s’est dit qu’il pouvait tout simplement balancer sa merde partout sur notre magnifique terrain sans rien demander. Après l’avoir attrapé, SpaceX nous a donné un ultimatum de 12 heures pour accepter une offre dérisoire pour moins de la moitié de la valeur de notre terrain. Nous avons dit : « Va te faire foutre, Elon Musk. On se voit au tribunal. »

L’entreprise a intenté un procès contre Elon Musk pour 15 millions de dollars de dommages et intérêts, promettant de partager les bénéfices entre les abonnés d’origine si elle gagne. Cependant, elle admet que cela ne les compensera en aucune façon de manière adéquate pour « l’angoisse qu’ils ont subie en voyant Elon Musk souiller leur terre autrefois verdoyante ».

Ils ont inclus un exemple de tweet que vous pouvez partager sur la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter :

En 2017, 150 000 personnes ont payé Cards Against Humanity pour protéger une parcelle de terre vierge à la frontière du mur raciste de Trump. Mais ensuite, un milliardaire encore plus riche et raciste, @ElonMusk, leur a volé leur terre et a déversé sa merde dessus. Putain ! www.ElonOwesYou100Dollars.com #ElonOwesMe100Bucks

