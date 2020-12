WILMINGTON, Del. (AP) – Le président élu Joe Biden a présenté mercredi Miguel Cardona comme son choix pour le secrétaire à l’éducation, affirmant que le chef de l’éducation du Connecticut et champion de longue date des écoles publiques était le bon choix pour diriger le département alors que la nation se battait pour éduquer les élèves en toute sécurité pendant la pandémie.

La sélection tient la promesse de Biden de nommer une personne ayant une expérience de travail dans l’éducation publique et atteindrait son objectif d’installer un chef de l’éducation qui contraste fortement avec la secrétaire à l’éducation du président Donald Trump, Betsy DeVos.

Contrairement à DeVos, un défenseur du choix de l’école qui, selon Biden, est un opposant aux écoles publiques, Cardona en est un produit, à partir de son entrée à la maternelle incapable de parler anglais.

Lors de ses remarques à Wilmington, Delaware, Biden a qualifié Cardona d’éducateur «brillant» qui aiderait à renforcer l’engagement de son administration à rouvrir les écoles en toute sécurité.

«Nous pouvons le faire si nous donnons aux districts scolaires, aux communautés et aux États des conseils et des ressources clairs qui ne sont pas déjà dans leurs budgets serrés», a déclaré Biden, ajoutant que la résolution du problème «nécessite quelqu’un qui comprend la nécessité d’empêcher la pandémie de se produire. aggraver encore les inégalités dans notre système éducatif. »

Au début de l’année prochaine, Biden a déclaré qu’il enverrait au Congrès un plan sur les prochaines étapes du système éducatif, y compris le financement pour garder les éducateurs employés et rouvrir en toute sécurité les écoles.

En présentant Cardona, Biden a souligné son objectif d’élargir l’apprentissage à distance dans les communautés dans le besoin et de garantir que les écoles de son État disposent d’un équipement de sécurité approprié.

« C’est la vision, la résolution et l’initiative qui vont tous nous aider à contenir cette pandémie et à rouvrir nos écoles en toute sécurité », a déclaré Biden. « C’est une norme de soins qui vient d’avoir enseigné dans une salle de classe. … Il est secrétaire. d’éducation pour ce moment.

Cardona, 45 ans, a été élevé dans un projet de logement à Meriden, Connecticut, et est passé par les écoles publiques de la ville avant de retourner travailler comme enseignant de quatrième année dans le district en 1998. À 28 ans, il était devenu le plus jeune directeur de la état avant de se diriger vers le surintendant adjoint du district.

Faisant référence à ses grands-parents immigrés et à son éducation biculturelle, Cardona a fait plusieurs fois des commentaires en espagnol.

«Moi, étant bilingue et biculturel, je suis aussi américain que la tarte aux pommes et le riz et les haricots», a-t-il dit, ce qui lui donne une perspective sur la façon de lutter contre les inégalités en matière d’éducation dans le pays.

«Je sais à quel point cette année a été difficile pour les élèves, les éducateurs et les parents. J’ai vécu ces défis aux côtés de millions de familles américaines », a déclaré Cardona. « Il a fallu certaines de nos disparités de longue date les plus douloureuses et les a creusées encore plus. »

Cardona a été nommé au premier poste de l’éducation dans le Connecticut quelques mois seulement avant que la pandémie de COVID-19 n’éclate en mars. Lorsque les écoles sont passées à l’apprentissage à distance, il s’est dépêché de livrer plus de 100 000 ordinateurs portables aux étudiants de tout l’État. Depuis lors, cependant, il a de plus en plus pressé les écoles de rouvrir, affirmant qu’il était dangereux de garder les élèves à la maison.

S’il est confirmé, sa première tâche sera d’étendre cet effort à travers le pays. Biden s’est engagé à ce que la majorité des écoles américaines rouvrent dans les 100 premiers jours de son mandat. Il promet de nouvelles lignes directrices fédérales sur les décisions d’ouverture d’écoles et un effort «à grande échelle» du Département de l’éducation pour identifier et partager les meilleures façons d’enseigner pendant une pandémie.

La position de Cardona sur la réouverture des écoles l’a parfois mis en désaccord non seulement avec les syndicats d’enseignants, qui ont appelé à la fermeture des bâtiments scolaires jusqu’à ce que les mesures de sécurité soient respectées, mais aussi avec certains parents qui disent que les écoles devraient recevoir l’ordre d’ouvrir.

Mais malgré leur conflit occasionnel avec lui, une coalition de syndicats de l’éducation du Connecticut a soutenu sa candidature au poste de secrétaire à l’éducation de Biden. Cardona a également été soutenu par le caucus hispanique du Congrès, qui a pressé Biden de nommer plus de Latinos aux postes du Cabinet.

Au-delà de la pandémie, le secrétaire à l’éducation de Biden sera également chargé de renverser un éventail de politiques adoptées par DeVos. Biden a promis de révoquer les politiques de l’administration Trump, y compris les nouvelles règles de DeVos sur le traitement des affaires d’agression sexuelle sur les campus, et il a promis de restaurer plusieurs règles de l’ère Obama que DeVos a révoquées ou réécrites.

Les plans d’éducation de Biden comprennent également des mesures qui correspondent aux intérêts de Cardona. Le démocrate s’est engagé à tripler le financement fédéral du Titre I pour les écoles les plus nécessiteuses et a proposé une école maternelle gratuite ainsi que des politiques destinées à diversifier le corps enseignant du pays.

Meg Kinnard à Columbia, en Caroline du Sud, a contribué.