Les maladies cardiovasculaires sont première cause de décès dans le monde, ce qui représente près de 18 millions de décès par an. Cela représente environ un tiers de tous les décès dans le monde. Poussé par l’épigénétique et l’intelligence artificielle, ce que l’on appelle la médecine cardiovasculaire de précision pourrait contribuer à alléger le fardeau des maladies cardiaques sur les patients du monde entier.

Diagnostic cardio (NASDAQ : CDIO), une société de médecine cardiovasculaire de précision basée sur l’intelligence artificielle qui rend la prévention et la détection des maladies cardiovasculaires plus précises, est un leader potentiel dans ce domaine médical en développement.

Piloté par l’IA

Actuellement, le risque de maladie cardiovasculaire est évalué à l’aide de deux tests cliniques courants basés sur les lipides : le Framingham Risk Score et l’ASCVD Pooled Cohort Equation. La maladie est ensuite détectée à l’aide de plusieurs tests, notamment l’ECG à l’effort, l’angiographie coronarienne, le cathétérisme cardiaque, l’imagerie par résonance cardiomagnétique, la tomodensitométrie par émission monophotonique et l’échocardiographie.

Cardio Diagnostics a été créée pour améliorer la détection en développant et en commercialisant davantage de tests cliniques en tirant parti de la technologie basée sur l’intelligence artificielle pour lutter contre les maladies cardiovasculaires. Dans le but de devenir l’une des principales sociétés de technologie médicale pour améliorer la prévention, la détection et le traitement des maladies cardiovasculaires, la société a développé quatre solutions brevetées/en attente de brevet et exclusives.

Le premier est l’outil d’évaluation du risque de maladie coronarienne de Cardio Diagnostics, Epi+Gen CHD, un test qui prédit le risque sur trois ans d’événement de maladie coronarienne (CHD), principalement des crises cardiaques. Alimenté par une génétique-épigénétique intégrée pilotée par l’IA, l’outil permet une prise de décision clinique plus efficace et des interventions plus précoces. Outre une survie améliorée, la société rapporte que l’outil est associé à des économies allant jusqu’à 42 000 $ par année de vie ajustée en fonction de la qualité.

Le deuxième produit développé à l’aide du moteur génétique-épigénétique intégré piloté par l’IA de Cardio Diagnostics est PrecisionCHD, et la société rapporte qu’il s’agit du seul test de détection des maladies coronariennes basé sur l’épigénétique au monde. Alternative sensible et non invasive aux tests d’effort et de stress nucléaire, PrecisionCHD est un test sanguin dans lequel un échantillon de sang peut être prélevé à domicile ou chez un prestataire sans qu’il soit nécessaire d’attendre des semaines ou des mois pour être testé ni de jeûner ou d’être exposé. aux radiations.

Cardio Diagnostics affirme que ce test a démontré une forte valeur clinique avec une sensibilité de 80 % pour les hommes et de 76 % pour les femmes, par rapport aux taux beaucoup plus faibles de 45 % à 68 % utilisant l’ECG d’effort, qui mesure l’activité électrique du cœur pendant l’activité physique. .

La plateforme d’intelligence clinique exploitable de Cardio Diagnostics offre de nouvelles informations épigénétiques et génétiques aux cliniciens prescrivant les tests Epi+Gen CHD et PrecisionCHD, tandis que CardioInnovate360 est une solution réservée à la recherche pour soutenir la découverte, le développement et la validation de nouveaux produits biopharmaceutiques pour l’évaluation et prise en charge des maladies cardiovasculaires.

Ces solutions peuvent potentiellement contribuer à répondre aux besoins de tous les principaux acteurs de la santé.

Alléger le fardeau

Les maladies cardiovasculaires représentent un fardeau pour toutes les principales parties prenantes, y compris les patients, les prestataires, les assureurs et les employeurs, qui peuvent faire face à une augmentation des coûts de santé en raison des maladies cardiaques, car les employés atteints de maladies cardiovasculaires ont des factures médicales en souffrance. deux fois plus haut comme ceux sans la condition.

De plus, selon le Centre national d’information sur la biotechnologie, les maladies cardiaques représentent environ un quart de toutes les visites aux urgences liées à des douleurs thoraciques, ce qui met à rude épreuve les ressources hospitalières et les services d’urgence qui voient les patients les plus malades. À l’échelle mondiale, les maladies cardiovasculaires devraient entraîner une perte de production cumulée de 47 000 milliards de dollars entre 2011 et 2030 en raison des coûts médicaux et des pertes de productivité, selon les données compilées par Cardio Diagnostics.

Bien que les maladies cardiovasculaires soient la principale cause de décès dans le monde, elles sont en fait hautement évitables, les données de l’OMS suggérant que 80 % des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux prématurés sont évitables. Cela signifie que ces coûts peuvent également être évités. Cardio Diagnostics semble bien placé pour tirer parti de ses tests évolutifs dans le monde entier afin de contribuer à réduire l’incidence des crises cardiaques et d’autres événements coronariens. Entre leur solide portefeuille de produits comprenant des tests sur tout le continuum des maladies cardiovasculaires, des crises cardiaques à l’insuffisance cardiaque, combinés à des partenariats solides avec les principaux acteurs de la santé, il existe une voie définie pour réduire l’impact mondial des maladies cardiaques.

En identifiant et en pénétrant de manière proactive plusieurs marchés internationaux pour faciliter l’accès mondial aux technologies de Cardio, la société cherche à diversifier les risques liés à la dépendance à un seul marché national et à élaborer une stratégie mondiale durable.

Cette orientation mondiale, associée à une présence sur divers marchés, a placé Cardio Diagnostics parmi les leaders dans ce domaine en pleine croissance de la médecine basée sur l’intelligence artificielle.

