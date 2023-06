Cardinaux objectivement malchanceux, tout va comme Marlins

Quand on regarde le classement de la MLB à travers le prisme de la chance, les Cardinals de St. Louis ont un vrai reproche alors que les Marlins n’y changeraient rien.

La chance est difficile à quantifier, du moins dans le contexte de la réalité humaine. Vous pouvez se sentir malchanceux, mais vous ne pouvez pas prouver que votre chance est meilleure ou pire que la personne qui fait la queue devant vous à la caisse enregistreuse.

Les équipes MLB peuvent se sentir malchanceux et ensuite prouver qu’ils le sont. C’est parce qu’il existe une véritable statistique de « chance ».

Ce n’est en aucun cas un système parfait, mais cela se résume aux gains et aux pertes attendus. Plus sur la référence de baseballvous pouvez voir le record « Pythagorean Win-Loss » de chaque équipe, qui est plus précisément le « record Win-Los attendu basé sur le nombre de points marqués et autorisés par l’équipe ».

Prenez la différence entre le WL réel d’une équipe et son WL pythagoricien et vous obtenez la « chance pythagoricienne ».

Alors devinez ce que les cardinaux fans? Vous portez la couronne en tant qu’équipe la plus malchanceuse du baseball.

Et félicitations aux fans des Marlins ! Vous êtes l’équipe la plus chanceuse du baseball !

Classement MLB par chance

Tous les classements au 12 juin. Classement réel entre parenthèses.

AL Est

(2) Orioles +5 (1) Rayons +1 (4) Geais bleus +1 (3) Yankees 0 (5) Red Sox 0

Centre AL

(4) Tigres +3 (2) Gardiens +1 (3) White Sox +1 (1) Jumeaux -4 (5) Royaux -4

AL Ouest

(3) Anges +1 (5) Athlétisme 0 (4) Marins -1 (2) Astros -2 (1) Rôdeurs -4

T.-N.-L. Est

(2) Marlins +6 (3) Phillies +3 (1) Braves +1 (4) Met 0 (5) Nationaux -2

Centre de T.-N.-L.

(2) Brasseurs +3 (1) Pirates +2 (3) Rouges +1 (4) Lionceaux -3 (5) Cardinaux -6

T.-N.-L. Ouest

(1) Diamondbacks +4 (3) Géants -1 (5) Rocheuses 0 (2) Esquives -2 (4) Padres -4

Les Red Sox, les Rockies et l’Athlétisme n’ont qu’eux-mêmes à blâmer d’être au bas de leur division avec exactement autant de victoires et de défaites que les statistiques pourraient s’y attendre.

Les cardinaux et les royals, d’autre part, ont de la place pour se plaindre d’être dans le sous-sol divisionnaire avec des scores de chance significativement négatifs.

C’est comme ça. La chance va et vient. Certaines équipes l’ont. Certaines équipes ne le font pas.

En fin de compte, vous devez jouer la main qui vous est distribuée. Les Twins et les Rangers, qui sont premiers dans leurs divisions respectives malgré une assez mauvaise chance cette saison, en sont la preuve.