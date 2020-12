GLENDALE, Arizona: Il est facile de regarder le quart-arrière de l’Arizona Kyler Murray et de voir une personne grincheuse et maussade.

C’est particulièrement vrai lorsque les cardinaux perdent des matchs de football. Les sourires étaient difficiles à trouver lors de la récente séquence de trois défaites consécutives de l’Arizona, mais une victoire de 26-7 contre les Giants de New York le week-end dernier a remis l’équipe sur les rails.

Maintenant, il y a le football de décembre plus important à jouer. Les Cardinals (7-6) accueillent les Eagles de Philadelphie (4-8-1) dans un match avec des implications en séries éliminatoires pour les deux équipes. Le regard renfrogné de Murray n’a pas complètement disparu, mais le quart-arrière de 23 ans a déclaré que l’intensité ne faisait que partie de son jeu.

Vous pouvez voir mon visage parfois et cela n’a peut-être pas l’air de m’amuser, mais je veux gagner, a déclaré Murray. «Donc, une fois que nous avons gagné, nous pouvons nous amuser, nous pouvons sourire et des trucs comme ça. J’aime jouer au football.

Le match de dimanche sera un match intrigant entre deux jeunes quarts. Jalen Hurts est censé faire son deuxième départ en carrière pour les Eagles après avoir succédé au démarreur en difficulté Carson Wentz. La recrue a aidé à mener les Eagles à une victoire 24-21 contre les Saints de la Nouvelle-Orléans le week-end dernier, ce qui a maintenu les espoirs de l’équipe en séries éliminatoires dans une NFC Est trouble.

Maintenant, Hurts doit faire face à une défense de l’Arizona qui a très bien joué lors de la victoire de la semaine dernière contre les Giants. Les Cardinals avaient huit sacs, dont cinq du secondeur Haason Reddick.

Pour un jeune quart-arrière, cela peut être déroutant, a déclaré l’entraîneur des Eagles, Doug Pederson. «Les corps clignotent devant vos yeux, et cela vous fait en quelque sorte baisser les yeux et regarder un peu plus la ruée. Eh bien, travaillez-y autant que possible cette semaine, et j’espère que nous pourrons rester à l’écart des dangers.

REDDICK EN HAUSSE

Reddick a eu l’un des matchs les plus productifs pour un joueur défensif de la NFL toute la saison et a établi un record de franchise lorsqu’il a eu cinq sacs contre les Giants.

Reddick a 10 sacs cette saison et sa production a été vitale, surtout depuis que 2019 All-Pro Chandler Jones a été perdu pour la saison à cause d’une blessure au biceps en octobre. Le 13e choix au total du repêchage de 2017 a eu du mal au cours de ses trois premières saisons dans la ligue alors que différents membres du personnel d’entraîneurs lui ont demandé de jouer divers rôles.

Le coordinateur défensif de deuxième année, Vance Joseph, a déplacé Reddick à sa place naturelle en tant que secondeur extérieur et sa production a explosé.

L’amélioration de Reddick est l’une des principales raisons pour lesquelles les Cardinals se sont tellement améliorés en défense. Ils étaient l’une des pires unités de la NFL la saison dernière, mais cette année se classent au milieu du peloton dans la plupart des catégories.

ARRÊTER MURRAY

Les quarts ont couru pour 364 verges contre les Eagles cette saison. Lamar Jackson avait 108 victoires à Baltimores à Philadelphie en octobre. Daniel Jones en avait 156 en deux matchs pour les Giants. Maintenant, Murray présente un autre défi difficile: il a 712 verges au sol et 10 touchés au sol en 13 matchs.

Nous avons affronté beaucoup de gars qui avaient des compétences similaires, mais tous étaient uniques, a déclaré le coordinateur défensif des Eagles, Jim Schwartz. Tous avaient une manière différente de courir le ballon. Tous avaient un ensemble de compétences différent. Qu’ils lancent des passes rapides, s’ils se bousculent pour gagner du temps pour faire de gros jeux sur le terrain.

«Chaque joueur est autonome dans la NFL, et ce qui allait essayer de faire contre Kyler Murray sera spécifique à ses compétences et à son attaque. Cela ne sera pas basé sur ce que nous avons fait contre Russell Wilson, Lamar Jackson ou l’un des autres gars que nous avons affrontés et qui sont des quarts à double menace.

HEY ARNOLD

L’ailier serré des cardinaux Dan Arnold est devenu une plus grande partie de l’offensive ces dernières semaines, remportant quatre touchés au cours des quatre derniers matchs.

Le joueur de 6 pieds 6 pouces et 220 livres, qui a joué à l’université à la division III de la NCAA Wisconsin-Platteville, a trouvé une maison dans le désert. Les coéquipiers et les entraîneurs avaient l’habitude de s’extasier sur lui pendant l’entraînement. Maintenant, c’est reporté aux jeux.

Murray a déclaré qu’il construisait rapidement la confiance avec l’extrémité serrée.

Le fait que je l’ai vu le faire ajoute de la confiance, a déclaré Murray. J’essaie juste de lui donner une chance, de ne la mettre que là où il peut l’avoir. Il est super athlétique, rapide, saute haut, a de bonnes mains.

ALÉATOIRE O-LINE

Les Eagles amorceront leur 12e combinaison de lignes offensives différentes en 13 matchs parce que le plaqueur droit recrue Jack Driscoll s’est blessé au genou contre les Saints. Matt Pryor prendra sa place.

Jason Kelce, triple centre All-Pro, est le seul joueur offensif à commencer chaque match. Le plaqueur droit à trois reprises du Pro Bowl, Lane Johnson, n’a disputé que sept matchs avant une blessure à la cheville qui a mis fin à la saison. Le triple gardien droit du Pro Bowl Brandon Brooks et le plaqueur gauche Andre Dillard ont raté toute la saison. Le garde gauche Isaac Seumalo a raté sept matchs. Le vétéran Jason Peters est également absent pour la saison en raison d’une blessure à l’orteil après avoir commencé huit matchs.

Après avoir accordé 53 sacs dans les 12 premiers matchs, la ligne offensive n’en a abandonné aucun contre les Saints.

Vous devez avoir des gars prêts à partir. Vous allez avoir des blessures, dit Kelce. Cela a été très précieux pour l’équipe de voir ces gars concourir. Les jeunes gars ont intensifié et joué très bien. La ligne O évolue dans la bonne direction.

___

Le rédacteur AP Pro Football, Rob Maaddi, a contribué à cette histoire.

___

Plus de couverture AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL