Cardinals RB James Conner montre à nouveau, cette fois contre les 49ers, pourquoi il est la vache cloche et le baromètre de l’équipe

Il est important qu’un entraîneur se tourne vers un joueur et s’appuie sur lui au moment le plus crucial du match.

« J’ai pleinement confiance en James », a déclaré l’entraîneur Jonathan Gannon. « C’est un atout que nous avons et que peu de gens possèdent. Il fait beaucoup pour nous, pas seulement du côté du jeu (mais) du côté psychologique, du côté du leadership et du côté de l’exemple. »

« Il garde juste l’essentiel, l’essentiel, et il vaque à ses occupations, et il travaille, mec. C’est réconfortant. »

Conner a une ambiance old-school, préférant avoir autant de travail que possible et ayant le sentiment de s’améliorer à mesure qu’il obtient plus de courses et que la défense absorbe plus de ses coups.