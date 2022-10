Cardinal défie le flic du Vatican sur les paiements d’otages

CITÉ DU VATICAN (AP) – Le procès pour fraude et corruption du Vatican a pris une tournure dramatique mercredi lorsqu’un cardinal autrefois puissant a défié le commissaire de police du Vatican à la barre sur l’une des tangentes les plus particulières de l’affaire: les paiements d’un demi-million d’euros du Vatican à un analyste de la sécurité autoproclamé qui, avec la bénédiction du pape François, a aidé à organiser les négociations pour la libération d’une religieuse prise en otage par des militants islamiques.

Le cardinal Angelo Becciu a fait une déclaration spontanée au tribunal du Vatican lors de l’interrogatoire du commissaire Stefano De Santis, officier supérieur de la police des gendarmes du Vatican et témoin clé de l’accusation. De Santis était l’un des principaux enquêteurs de l’enquête qui a conduit au procès sur l’investissement de 350 millions d’euros du Saint-Siège dans une entreprise immobilière à Londres et les affaires connexes.

Les procureurs du Vatican ont accusé 10 personnes, dont Becciu, d’une foule de délits financiers présumés et d’avoir volé au Saint-Siège des dizaines de millions d’euros d’honoraires, de commissions et d’autres pertes.

De Santis était interrogé sur l’une des tangentes de l’accord immobilier londonien, concernant les relations de Becciu avec l’analyste de la sécurité, Cecilia Marogna.

Becciu, qui était à l’époque le n ° 3 de la secrétairerie d’État du Vatican, a précédemment déclaré au tribunal qu’il avait embauché Marogna en 2015 en tant que consultante en sécurité externe et l’avait ensuite impliquée dans des négociations pour embaucher une société de sécurité britannique pour négocier la libération. d’une religieuse colombienne retenue en otage au Mali par des militants liés à Al-Qaïda.

Becciu a déclaré au tribunal en mai que François avait autorisé à dépenser jusqu’à 1 million d’euros pour libérer la religieuse, qui a finalement été relâchée l’année dernière, bien qu’il ait souligné qu’il ne s’agissait pas d’une rançon.

De Santis a déclaré au tribunal que les gendarmes du Vatican avaient appris via Interpol en 2020 que la société slovène de Marogna avait reçu 575 000 euros en neuf virements électroniques distincts de la part du secrétariat d’État pour des efforts prétendument « humanitaires », mais que l’argent était utilisé pour payer pour les cosmétiques et autres produits de luxe haut de gamme.

Il a dit que lui et le chef de la police du Vatican se sont rendus à l’appartement de Becciu le 3 octobre 2020 à la demande du cardinal et l’ont informé de ce qu’ils avaient découvert.

De Santis a déclaré au tribunal que Becciu les avait suppliés de ne pas laisser parler les paiements de Marogna, affirmant que cela lui ferait du mal, ainsi qu’à sa famille, et a proposé de rembourser l’argent de son compte à la banque du Vatican.

Becciu a contesté la version des événements de De Santis dans son allocution spontanée au tribunal et a rappelé au panel de trois juges son témoignage précédent : que les paiements pour la négociation des otages avaient été convenus avec François et que seuls lui et le pape savaient à leur sujet, avec les gendarmes du Vatican tenus intentionnellement dans l’ignorance.

Becciu a déclaré au tribunal qu’il n’avait pas demandé la réunion et a trouvé étrange que De Santis révèle son contenu puisque les policiers lui avaient dit à l’époque qu’il devait rester secret car il y avait des implications professionnelles à révéler le contenu d’un enquête en cours.

Becciu a déclaré qu’il était en effet angoissé d’apprendre que la police du Vatican enquêtait sur Marogna, mais a déclaré que son angoisse n’avait rien à voir avec sa famille mais plutôt le fait que François et lui avaient espéré garder secrètes les négociations d’otages.

Becciu est accusé d’abus de pouvoir et de détournement de fonds présumé pour avoir envoyé 125 000 fonds du Saint-Siège à une association caritative sarde dirigée par son frère. Marogna est accusé d’escroquerie et de détournement de fonds. Les deux nient les actes répréhensibles.

Le procès, qui a repris à la fin du mois dernier après une pause estivale, s’est accéléré et compte près de 20 audiences prévues avant la fin de l’année. Les procureurs ont près de 30 témoins et les avocats des 10 accusés en ont des dizaines d’autres, dont les actuels Vatican n ° 2 et 3.

Nicole Winfield, l’Associated Press