Cardin envisage des changements en Egypte, en Turquie et dans le monde alors qu’il accède à un puissant poste étranger au Sénat

WASHINGTON (AP) — Le nouveau président de la commission sénatoriale des relations étrangères a souligné jeudi d’éventuels changements de politique affectant l’Égypte, la Turquie, la guerre en Ukraine et d’autres questions dans le monde alors qu’il prenait la puissante direction du comité, remplaçant a inculpé le sénateur Bob Menendez.

Le sénateur Ben Cardin, un démocrate chevronné du Maryland, aura un mandat abrégé à la tête du comité car son mandat expire en janvier 2025 et il ne cherche pas à être réélu. Il a décrit son héritage inattendu de la présidence, avec son pouvoir de contribuer à façonner la manière dont les États-Unis abordent le reste du monde, comme un moment de « pincement ».

Cardin s’est adressé aux journalistes sous le lustre et le plafond voûté de la salle de comité historique du XIXe siècle lors de sa première journée complète de travail.

Menendez a été inculpé le 22 septembre, sous l’accusation d’avoir accepté des pots-de-vin, notamment de l’argent liquide et des lingots d’or, dans le cadre de transactions impliquant l’utilisation de sa position de président du comité pour influencer certaines décisions politiques américaines en faveur du gouvernement autocratique égyptien.

L’acte d’accusation allègue qu’il aurait notamment aidé le gouvernement du président égyptien Abdel Fattah el-Sissi à surmonter les restrictions en matière de droits de l’homme, limitant une petite partie de ce qui représente plus d’un milliard de dollars d’aide militaire américaine annuelle à l’Égypte.

Menendez et sa femme ont plaidé non coupables.

Cardin, avant de devenir président, avait condamné le La décision de l’administration Biden cette année pour outrepasser un interdiction des droits de l’homme sur 235 millions de dollars d’aide militaire à l’Égypte cette année.

L’administration a invoqué des intérêts de sécurité nationale pour renoncer aux restrictions en matière de droits de l’homme, même si le Département d’État a reconnu que l’Égypte n’avait fait aucun progrès en matière de détention de journalistes, d’écrivains et de défenseurs des droits de l’homme, ainsi que d’autres violations des droits de l’homme.

Lorsqu’on lui a demandé jeudi s’il avait l’intention d’arrêter la distribution de cet argent s’il était encore possible de l’arrêter, Cardin a répondu qu’il « examinait ses options ». Il a déclaré qu’il souhaitait donner à l’administration et à certains législateurs une audition sur la question avant de parvenir à une décision finale. décision.

En tant que président, Cardin peut suspendre certains financements et ventes.

Cardin a signalé une autre rupture concernant la Turquie, un partenaire de l’OTAN qui cherche depuis des années à acheter des avions de guerre avancés aux États-Unis mais qui a été bloqué à plusieurs reprises, y compris par Menendez. Menendez avait interdit la vente de F-16 à la Turquie, arguant – en partie – qu’il craignait que la Turquie dispose de plus de puissance aérienne que la Grèce, son voisin et rival.

Cardin a clairement indiqué qu’il était disposé à envisager de poursuivre les ventes, s’il était satisfait de certains points, notamment de toute menace supplémentaire contre la Grèce et contre les droits de l’homme en Turquie.

La Turquie a utilisé le droit de veto détenu par chaque membre de l’OTAN pour bloquer l’entrée de la Suède dans l’alliance militaire occidentale, même si les États-Unis et leurs alliés européens souhaitent que la Suède dans le bloc renforce le flanc nord de l’OTAN contre la Russie.

La Turquie a lié l’obtention des F-16 à sa décision concernant l’adhésion de la Suède à l’OTAN.

Cardin, qui a assisté à une réunion des ambassadeurs de l’OTAN cette semaine, a déclaré que la Turquie avait indiqué qu’elle ouvrirait la voie à l’adhésion de la Suède au début du mois d’octobre.

Le pouvoir des présidents des commissions sénatoriales des relations étrangères d’approuver ou de rejeter certaines décisions américaines clés rend les présidents de ces commissions au moins aussi connus dans certains pays étrangers qu’aux États-Unis.

En Turquie, certains médias se réjouissent des difficultés juridiques de Menendez. Un panel politique de CNN Turk a joyeusement montré le sénateur inculpé sous les traits d’un Bob l’éponge en sanglots.

Ahmet Hakan, un journaliste proche de l’administration du président Recep Tayyip Erdogan, a utilisé sa chronique dans le journal Hurriyet de dimanche pour commenter le procès contre Menendez, qui, selon lui, s’opposait « à mort » à la Turquie.

« Ensemble, nous pouvons le célébrer avec… des rires : Hahaha ! il a écrit.

En Amérique latine, Menendez, dont les parents ont immigré de Cuba, était largement considéré comme utilisant son influence pour bloquer tout nouveau dégel des relations entre les États-Unis et Cuba, même s’il aidait certaines causes et politiciens latino-américains aux États-Unis.

L’ancien diplomate cubain Carlos Alzugaray a déclaré à l’AP que la chute de Menendez serait significative pour son île. « En tout cas, la pression baisse », a déclaré Alzugaray.

Il est révélateur que Cuba n’ait même pas été évoqué lorsque Cardin a dressé jeudi une liste de ses priorités en matière de politique étrangère avec les journalistes.

Cardin a décrit le travail visant à maintenir le flux d’argent et d’armes américains vers l’Ukraine contre l’invasion des forces russes comme « de loin la plus haute priorité » pour lui.

C’est une question qu’il considère comme cruciale pour la sécurité des États-Unis et leur capacité à influencer les affaires mondiales, a-t-il clairement indiqué. Les partisans de l’Ukraine au Congrès devraient mieux faire valoir leurs arguments auprès des Américains, a-t-il déclaré.

« La Chine surveille » si les Américains soutiennent la défense de l’Ukraine, pour guider la décision de la Chine quant à la mesure dans laquelle elle poussera pour affirmer ses revendications sur Taiwan, a déclaré Cardin.

« La Corée du Nord nous regarde. L’Iran regarde », a-t-il déclaré.

Cardin a également abordé la volonté de l’administration Biden de négocier un accord pour les premières relations diplomatiques de grande envergure entre l’allié des États-Unis, Israël, et l’Arabie saoudite, poids lourd du Golfe, comme un «changeur de jeu dans la région», et qui l’enthousiasme. Les responsables de Biden et d’autres partisans affirment que l’accord contribuerait à stabiliser le Moyen-Orient et à stimuler les économies du Moyen-Orient.

« Il est reconnu que cela va se produire. Il va y avoir des changements significatifs », a déclaré Cardin, affirmant qu’il assistait à des conversations impliquant Israël et les Palestiniens « que je ne pensais pas que nous pourrions avoir » dans le cadre de ces négociations plus larges. Il n’a donné aucun détail.

L’Arabie saoudite, comme condition pour accepter l’accord, demande aux États-Unis des engagements en matière de sécurité et une assistance pour développer son programme nucléaire civil.

Cardin a déclaré qu’il participerait activement à la définition des termes d’un tel accord américano-saoudien. « Il doit répondre aux normes les plus élevées et il doit y avoir des garde-corps. » Et en ce qui concerne « tout accord de sécurité dans lequel les États-Unis s’engagent à aider à défendre un autre pays, il faut s’assurer qu’il est toujours dans l’intérêt de notre sécurité nationale de s’engager », a-t-il déclaré.

Les problèmes liés au mauvais bilan de l’Arabie saoudite en matière de droits de l’homme devraient être abordés, a-t-il déclaré, et il a remis aux journalistes un rapport sur un homme saoudien que des groupes de défense des droits affirment avoir été torturé et emprisonné à cause de tweets critiquant le gouvernement saoudien.

—-

Andrew Wilks a contribué depuis Istanbul et Andrea Rodriguez de La Havane.