Cardiff v Leeds: troisième tour de la FA Cup – en direct

Le banc de Mark Hudson est intéressant d’une autre manière : il donne un avant-goût d’une équipe senior à deux adolescents, Morgan Wigley, un attaquant des moins de 18 ans, et Lewys Benjamin, un gardien qui semble n’avoir que 16 ans. Benjamin est presque hors de portée de Google, bien qu’il y ait cette histoire à propos de sa signature pour les moins de 9 ans en 2015. Si la légende est exacte, c’est le grand enfant sur la photo, le deuxième à partir de la droite. Les deux adolescents sont sûrement un héros de la FA Cup qui attend de se produire.

Donc, beaucoup de changements de la part des deux managers. Jesse Marsch met ses deux plus grandes menaces, Rodrigo et Harrison, sur le banc, bien que cela signifie un autre départ pour l’excitant Wilfried Gnonto, qui devrait faire avancer les fans itinérants.

il y a 45 mois 08h00 HNE Préambule : regarder en arrière avec rancoeur

Après-midi à tous et bienvenue dans une rencontre de la FA Cup chargée d’histoire. La dernière fois que Cardiff a diverti Leeds en FA Cup, il y a 21 ans cette semaine, le match était si captivant qu’il a fini par avoir le sien. Page Wikipédia.

Leeds était en tête du classement – ​​oui, le tableau de la Premier League – tandis que Cardiff était 10e du troisième niveau. Leeds avait Rio Ferdinand, Alan Smith, Mark Viduka et Robbie Fowler, mais Cardiff avait Ninian Park. Le décrire comme une fosse aux ours reviendrait à risquer un procès de la part des ours.

Effectivement, Leeds a perdu. Le choc les a plongés dans un marasme (aucune victoire en championnat pendant deux mois, selon mon collègue omniscient Rob Smyth) et le marasme s’est transformé en spirale. Cinq ans et demi plus tard, l’équipe du troisième niveau, c’était eux.

C’est, bien sûr, un Leeds très différent qui fait le voyage au Pays de Galles aujourd’hui. Leur manager américain aux yeux brillants, Jesse Marsch, apporte si peu de bagages qu’il n’a même jamais été responsable d’un match de FA Cup. Et Ninian Park a cédé sa place au moins évocateur Cardiff City Stadium. Mais l’histoire a l’habitude de traîner. Les deux équipes se sont rencontrées 22 fois depuis cette journée toxique en 2002 et le score est de 14-3 contre Cardiff.

Ils languissent peut-être près du bas du championnat, mais Cardiff est au-dessus de Blackpool, qui a démoli Nottingham Forest hier. Et qu’est-ce qu’un gouffre de 26 places entre ennemis ? Si Cardiff peut faire face à l’hyperactivité de Leeds, cela pourrait être un classique.