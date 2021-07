Cardiff City : la FA enquête sur un club suite à des allégations de comportement discriminatoire | Actualités footballistiques

La Football Association a confirmé qu’elle enquêtait sur la ville de Cardiff sur des allégations de comportement discriminatoire.

L’enquête fait suite à un article de L’athlétisme dans lequel un footballeur de moins de 14 ans affirme avoir été victime d’abus racistes de la part de ses propres coéquipiers dans un minibus se rendant à un match à l’extérieur.

Selon L’athlétisme, l’enfant a déclaré aux enquêteurs de la FA qu' »il avait entendu des bruits de singe et que ses coéquipiers avaient également frotté ses vêtements avec des bananes ».

Le rapport indique également que « les enquêteurs de la FA ont également entendu dire que le personnel n’avait pas réagi de manière satisfaisante et n’avait pas réprimé les abus.

« En effet, il est affirmé qu’un membre du personnel qui a entendu la plainte pour la première fois à l’époque a dit à la victime présumée de s’y mettre et de la nettoyer elle-même. »

Selon l’article, le joueur a depuis quitté l’académie du club.

La haine ne gagnera pas

















0:39



Jenson Button, Gary Lineker, Kelly Cates, Alan Shearer, Gary Neville, Micah Richards, Gabby Logan, Ebony-Rainford-Brent, Jamie Carragher, Jermaine Jenas, Jamie Redknapp et Nasser Hussain parmi les stars de la BBC et de Sky unies contre la haine en ligne



Sports aériens s’engage à faire de skysports.com et de nos chaînes sur les plateformes de médias sociaux un lieu de commentaires et de débat exempt d’abus, de haine et de blasphème.

Pour plus d’informations, veuillez visiter : www.skysports.com/againstonlinehate

Si vous voyez une réponse à Sports aériens messages et/ou contenus contenant une expression de haine fondée sur la race, le sexe, la couleur, le genre, la nationalité, l’origine ethnique, le handicap, la religion, la sexualité, l’âge ou la classe, veuillez copier l’URL du message haineux et capturez-le et envoyez-nous un e-mail ici.