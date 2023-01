Cardiff, Birmingham bouscule des friandises rares

Sara Holmgaard d’Everton et Jamie Finn de Birmingham City se battent pour le ballon le dimanche 29 janvier. Birmingham City a fourni une FA Cup de quatrième tour par excellence contre Everton. Emma Simpson/Everton FC via Getty Images

OK, vous savez ce qui s’en vient. Dites-le avec moi : “La magie de la tasse”. Au cours des 16 matches de quatrième tour disputés ce week-end dans la FA Cup féminine, deux résultats ont entraîné le très apprécié Cup Upset (Cupset). Autrement dit, seules deux équipes ont réussi à battre une opposition d’une ligue supérieure de la pyramide du football féminin anglais.

À Liverpool, Birmingham City, deuxième division – qui n’a été reléguée de la Super League féminine qu’à la fin de la saison dernière – a remporté la première surprise relative de la journée en battant Everton par un but à zéro.

Birmingham était un incontournable du haut niveau du football féminin depuis la création de la WSL et était finaliste de la ligue dans les premières années de la Super League, tout comme elle l’avait été jusqu’à la finale de la FA Cup avant. , soulevant même la coupe en 2012 avant de terminer deuxième en 2017.

Bien que luttant dans le championnat, les Blues (comme on appelle Birmingham) ont réussi à conserver nombre de leurs joueurs lorsqu’ils ont été relégués et possèdent toujours beaucoup d’expérience et un pedigree professionnel. Mais ils devaient encore s’éloigner pour affronter une équipe d’Everton avec de grandes ambitions WSL et gagner, ce qu’ils ont fait.

Le deuxième bouleversement de ce type s’est produit à moins de 25 miles au nord-est de la maison d’Everton à Walton Hall Park, sur le terrain du comté de la Lancashire Football Association, où les femmes de Burnley de troisième niveau jouent au football.

Ramené en interne et intégré au club masculin au début de 2021, Burnley n’est pas en reste et n’est qu’à six points de la première place de la FA Women’s Northern Premier Division, ayant joué un de moins que les leaders actuels, Nottingham Forest. Les Clarets ont investi dans leur équipe féminine et, sur le papier, ont toujours semblé susceptibles de battre Cardiff City, quatrième division.

À ne pas confondre avec Cardiff City FCW, la branche féminine de l’équipe masculine du championnat qui joue dans l’Adran Premier League of Wales, Cardiff City LFC est une équipe autonome de la capitale galloise qui a été reléguée du troisième niveau la saison dernière. Actuellement en tête de la FA Women’s South-West Premier Division One, les Dragons (comme on les appelle familièrement) ont l’air de gagner de l’argent pour être promues à leur troisième niveau régional – mais il ne faisait aucun doute qu’elles étaient les outsiders contre Burnley.

Dix minutes après le début du match, et le football était à sens unique avec Burnley partout sur leurs visiteurs, des chemises bordeaux et bleues ont inondé la surface de réparation alors que les visiteurs creusaient et tenaient bon. La finition de Burnley était sans doute inférieure à la normale avec la gardienne de Cardiff Laura O’Sullivan – toujours la n ° 1 galloise – occupée et a demandé à plusieurs reprises de simplement réclamer les tirs tirés directement sur elle. Les moments nerveux pour les modestes 146 fans sont venus des tirs qui n’étaient pas droits sur O’Sullivan avec le ballon régulièrement mis de peu à côté.

Les Dragons ont maintenu le cap, défendant avec des chiffres avant de rompre avec des conséquences dévastatrices, forçant une vague d’acclamations de la poignée de fans de Cardiff qui avaient fait le voyage de 250 milles. Cette approche a porté ses fruits en tant que capitaine Cori Williams a tiré bas dans le coin inférieur gauche à la 22e minute pour sortir de l’impasse.

Burnley a bien répondu, secouant la surprise et est retourné au travail, tirant la défense visiteuse dans sa propre boîte avant, une fois de plus, les Dragons ont répliqué avec Laura Williams tirant sur le but de Lucy Farrell pour en faire deux.

Le deuxième but a suffi à déstabiliser les Clarets – l’équipe qui aurait pu être à trois buts du bon était soudainement à deux buts et a commencé à bégayer sur le ballon, les écarts entre ceux de l’attaque à domicile ont commencé à se creuser au fur et à mesure que les chances commençaient. à sécher. Avant trop longtemps, il était trois et les Dragons étaient au pays des rêves, Williams encore une fois celui qui a trouvé le fond du filet, cette fois avec un dink effronté.

Après avoir marqué un doublé, Williams a été remplacée au début de la seconde mi-temps par sa remplaçante, Ingrid Adland n’ayant besoin que de cinq minutes pour en faire quatre et empêcher Burnley de revenir dans le match nul. La puce du Norvégien a souligné les fortunes contrastées d’une équipe qui a marqué à presque toutes les occasions et de l’équipe qui n’a pas pu acheter un but.

Avec l’égalité presque décidée, Burnley sous Evie Priestley a finalement frappé le ballon au-dessus de la ligne de but pour refuser à O’Sullivan sa feuille blanche et donner à la foule locale frustrée quelque chose à encourager à la 89e minute.

Avec la victoire de Cardiff City, ils sont devenus l’équipe la moins bien classée à se qualifier pour le cinquième tour. En effet, en raison de la nature prévisible et polarisée des matches, Cardiff est le seul représentant de l’extérieur des deux premiers niveaux restant dans la coupe avec six équipes de championnat et neuf équipes WSL.

S’adressant à ESPN après le match, la capitaine de Cardiff, Cori Williams, a qualifié ses coéquipières de “absolument brillantes” et elle a salué le profil croissant de Burnley dans le football féminin, en disant : “C’est un grand nom et elles se débrouillent très bien sur et en dehors du terrain. donc c’est super de voir ça pour eux.”

Williams, deux fois sélectionné par le Pays de Galles, a admis que cela avait beaucoup nui à l’équipe lorsqu’ils avaient été relégués et contraints d’abandonner une division, mais qu’ils s’étaient concentrés sur la préparation avant la saison et avaient recherché un style cohérent tout au long de leurs matchs.

Mais au-delà du simple fait de battre une opposition mieux classée, les 90 minutes dans le Lancashire avaient une signification plus profonde pour l’équipe indépendante : cette victoire leur a rapporté 15 000 £. Jusqu’à présent, l’équipe a gagné 43 000 £ sur ses quatre victoires dans la compétition cette saison, avec 5 000 £ supplémentaires garantis au prochain tour, qui passeraient à 20 000 £ s’ils battaient l’équipe du championnat, Lewes.

“Ces victoires pour nous sont absolument énormes”, a déclaré Williams. “Cela nous préparera pour la saison prochaine et nous pourrons alors être à l’aise financièrement.”

Cela est dû à la récente augmentation du fonds du prix de la FA Cup féminine qui a vu le total des fonds multiplié par six, bien que le total de 2,9 millions de livres sterling reste loin derrière le total de 19,8 millions de livres sterling attribué dans la FA Cup masculine. Mais comme on peut le voir avec Cardiff, si les équipes naviguent dans les tours précédents, il y a une récompense substantielle (bien que relative) pour ceux des échelons inférieurs.

Après avoir essuyé ses larmes, Williams, 31 ans, n’a soudainement pas pu s’empêcher de sourire, admettant que, comme son neveu est un fan de Manchester United, elle aimerait un match nul à domicile contre les poids lourds de la WSL ou l’une des plus grandes équipes. , l’équipe voulant tester son courage contre les meilleurs d’Angleterre.

En réalité, c’est un autre long voyage pour les Dragons – et leur groupe de fidèles supporters – vers la côte sud de l’Angleterre, où ils tenteront de se frayer un chemin jusqu’aux huit derniers, luttant contre toute attente.

En raison de l’investissement dans le football féminin qui laisse le sommet si loin au-delà du reste de la pyramide, polarisant tout l’écosystème du jeu, les bouleversements et les chocs en coupe restent une rareté plutôt qu’un récit attendu comme on le voit dans le jeu masculin. En effet, beaucoup trop de matches de dimanche mettaient en vedette des équipes de haut niveau séparant celles du bas de la pyramide, comme des lions affamés dépouillant la viande d’une gazelle sans méfiance, c’était le type de football qui devient de plus en plus difficile à apprécier avec le dîner.

Pourtant, le résultat à Leyland était tout le contraire, c’était un régal et un spectacle – du bon type – qui nous rappelle à tous que le football ne dure que 90 minutes et que tout peut arriver en 90 minutes.