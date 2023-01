Cardiff 2 – 2 Leeds

Leeds a survécu à une frayeur au troisième tour de la FA Cup alors que l’égalisation du temps d’arrêt de Sonny Perkins a assuré un match nul 2-2 contre Cardiff City à 10.

Cardiff semblait infliger plus de misère au troisième tour de la FA Cup à Leeds après les buts en première mi-temps de Jaden Philogene et Sheyi Ojo.

Mais Rodrigo a réduit le déficit avec une tête à bout portant et, après que le remplaçant espagnol ait été refusé sur penalty et que Cardiff ait perdu Joel Bagan sur un carton rouge, l’international anglais U19 Perkins est rentré à bout portant trois minutes après le début du temps additionnel.

Comment Leeds a riposté pour gagner une rediffusion…

Sonny Perkins marque un égaliseur dans le temps additionnel pour Leeds à Cardiff





La rencontre avait évoqué des souvenirs de la célèbre victoire de Cardiff au troisième tour en 2002 lorsque Leeds de David O’Leary était en tête de la Premier League.

Cardiff était dans le troisième niveau à l’époque, mais un Ninian Park frénétique a vu le défunt vainqueur de Scott Young livrer l’un des grands bouleversements de la compétition.

L’ancien défenseur Young faisait partie des invités invités à revenir pour la journée alors qu’environ 6 500 Leeds ont rempli la fin derrière l’un des buts du Cardiff City Stadium pour créer une atmosphère formidable.

Cardiff, le plus mauvais buteur du Championship avec 20 buts en 26 matchs, n’avait pas retrouvé le fond des filets en près de six heures de football. Mais leur sécheresse de buts s’est terminée à la 24e minute lorsque Mark Harris s’est cassé derrière Pascal Struijk assoupi pour forcer un arrêt de Joel Robles qui avançait. Le ballon est passé à Isaak Davies et, bien que son effort ait été bloqué, il a giclé sur Philogene qui n’a commis aucune erreur à six mètres.

Cardiff a doublé son avance sept minutes plus tard juste après la demi-heure de jeu. Cette fois, Ojo a été laissé sans surveillance par la passe flottante d’Andy Rinomhota et Robles a de nouveau été battu par une belle finition dans le toit du filet.

Les signes de la frustration croissante de Leeds sont devenus apparents, avec Wilfried Gnonto réservé pour la simulation avant que le jeune Italien ne soit hors cible avec une tête capricieuse.

Nouvelles de l’équipe… Le manager de Cardiff, Mark Hudson, et son homologue de Leeds, Jesse Marsch, ont sonné les changements avec leurs positions respectives dans le championnat et la Premier League avec une certaine inquiétude. Seuls trois joueurs de Cardiff sont restés de leur défaite du Nouvel An à Blackburn, tandis que Leeds en a gardé quatre du match nul 2-2 à domicile avec West Ham. Leeds disputait son 10e match nul consécutif en FA Cup – à seulement un court du record de 11 matchs de Stockport dans la compétition – mais a bien commencé avec Crysencio Summerville et Wilfried Gnonto animés et Darko Gyabi sifflant un coup large à la deuxième minute.

Jesse Marsch a attendu juste avant l’heure de jeu pour effectuer ses premiers remplacements, un triple changement. La recrue en milieu de semaine Max Wober, Rodrigo et Cody Drameh – le joueur en titre de l’année à Cardiff après son prêt dans le sud du Pays de Galles la saison dernière – ont été envoyés pour sauver la situation.

Le mouvement a presque porté ses fruits instantanément car Struijk s’est dirigé loin alors qu’il semblait plus facile de marquer.

Mais Leeds a réduit de moitié le déficit après 65 minutes, Rodrigo rencontrant le centre coupé de Sam Greenwood avec une tête à bout portant que Jak Alnwick a obtenu une main forte mais n’a pas pu empêcher.

Leeds a installé son camp dans la moitié de terrain de Cardiff et a remporté un coup de pied à 10 minutes de la fin lorsque Bagan a plongé pour faire basculer le tir de Junior Firpo autour d’un poteau.

Alnwick a deviné correctement à sa droite pour repousser le coup de pied de Rodrigo et raviver les espoirs de Cardiff d’un scalp en Premier League.

Cependant, les visiteurs ont continué à pousser et Leeds a forcé une rediffusion dans les arrêts de jeu lorsque Perkins, 18 ans, qui n’était sur le terrain que depuis huit minutes, s’est présenté devant Alnwick pour ramener le film de Junior Firpo à la maison.

Et après?

Vendredi 13 janvier 19h30



Coup d’envoi 20h00





Cardiffc’est le prochain match est à domicile contre Wigan en Championnat le samedi 14 janvier ; coup d’envoi 15h.

Entre-temps, Leeds voyager à Aston Villa sur Friday Night Football, en direct sur Sky Sports; coup d’envoi 20h.