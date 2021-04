Wycombe a maintenant besoin d’un miracle pour éviter la relégation du Sky Bet Championship après que Kieffer Moore ait marqué ses 19e et 20e buts de la saison pour donner à Cardiff une victoire 2-1.

Les Wanderers de Gareth Ainsworth, qui ont lutté du mauvais côté de la table toute la saison, doivent maintenant gagner leurs deux derniers matchs, espérer que Derby perdra le leur et renverser un déficit de 13 buts.

Wycombe a appris une leçon de finition clinique par l’attaquant gallois de Cardiff, Moore, qui a marqué dans l’une ou l’autre moitié après que le capitaine de Wycombe et ancien joueur de Cardiff et fan de l’enfance des Bluebirds, Joe Jacobson, ait marqué avec un penalty. Cardiff a terminé le concours avec 10 hommes après que Will Vaulks ait vu le rouge dans le temps supplémentaire.

Le patron de la maison, Mick McCarthy, a laissé les prêteurs de Liverpool Harry Wilson et Sheyi Ojo sur le banc après avoir admis qu’il ne s’attendait pas à ce qu’ils reviennent dans la capitale galloise la saison prochaine.

Rubin Colwill a fait son premier départ, tandis que le capitaine Sean Morrison a fait un retour surprise après une blessure et a dû repousser un coup de bras tôt.

Curtis Thompson s’est bien dirigé vers Wycombe à la première chance du match, Cardiff créant peu de choses jusqu’à la 22e minute lorsque Moore leur a donné l’avance.

L’attaquant du Pays de Galles a brillamment réussi à ramener le ballon sur la ligne de touche droite avant de couper à l’intérieur et de déchaîner un tir puissant et bas qui a trouvé le coin inférieur.

Marlon Pack a ensuite enregistré un tir pour l’équipe locale après une contre-attaque, avant que le défenseur de Wycombe Anthony Stewart ne se dirige.

Image:

Wycombe a maintenu ses espoirs de survie au championnat à Cardiff



Curtis Nelson a été condamné pour piratage aux jambes de Thompson, tandis que Fred Onyedinma de Wycombe a fait appel pour une pénalité après avoir été confronté à un défi de Perry Ng.

Colwill a également tiré dans le filet latéral, mais Wycombe a égalisé juste avant la pause. Ng a perdu la possession et Onyedinma a conduit en avant avant d’être abattu par Morrison dans la surface.

Le capitaine de Wycombe Jacobson a mis son effort de pénalité éraflé directement au milieu.

Ng a été remplacé par Jordi Osei-Tutu pour le début de la seconde période après que son erreur a conduit au but de Wycombe.

Garath McCleary a eu le premier effort des visiteurs après la pause et ils portaient plus de menace offensive que lors de la première période dans ce qui était un match décousu.

Cardiff a présenté Leandro Bacuna et Jonny Williams pour Josh Murphy et Colwill dans le but d’animer leur attaque.

Image:

Joe Jacobson de Wycombe marque sur place pour égaliser le score à 1-1



L’attaquant de Wycombe Uche Ikpeazu avait un tir arrêté par Alex Smithies avant que les visiteurs aient le ballon dans les filets. Onyedinma a terminé calmement, mais l’amiral Muskwe a été pénalisé pour être entré en collision avec les Smithies.

Cela s’est avéré crucial car Moore a ensuite obligé Wycombe à payer pour ses occasions manquées.

Le ballon était dirigé vers le bas par Ciaron Brown et, étant donné l’espace, Moore a écrasé le ballon à la maison.

Wycombe a fait un triple changement pour essayer de garder leurs espoirs vivants, mais ce n’était pas le cas malgré leur pression tardive et Pack qui a frappé le poteau.

Vaulks est arrivé à la troisième minute de temps supplémentaire et a été presque immédiatement expulsé pour un vilain défi contre Thompson.