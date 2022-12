Cardiff 0 – 0 QPR

Cardiff City et Queens Park Rangers n’ont pas réussi à augmenter leurs offres respectives de sécurité et de promotion lors d’un match nul 0-0 le lendemain de Noël.

Cardiff, qui n’avait remporté aucune victoire lors de ses quatre derniers matchs de championnat, a créé les meilleures chances mais n’a jamais été près d’arrêter la crise qui a laissé les Bluebirds regarder par-dessus leurs épaules la zone de relégation.

Kion Etete était coupable d’avoir gaspillé les meilleures chances des hôtes tandis que Callum O’Dowda a envoyé une tête large dans les phases finales alors que l’attente de Cardiff pour une première victoire au Boxing Day depuis 2012, et une première victoire à domicile depuis la victoire d’octobre sur Rotherham, se poursuivait.

Le résultat voit Cardiff, 20e, ouvrir un coussin de deux points sur les trois derniers, tandis que QPR grimpe au septième mais reste en dehors des places de barrage sur la différence de buts, avec le nouveau patron Neil Critchley prolongeant son départ invaincu en réclamant un quatrième point parmi six disponibles.

Cardiff frustré par QPR dans l’impasse

Image:

Jaden Philogene-Bidace et Chris Willock se disputent le ballon





Par une nuit froide et humide, les deux équipes étaient fortes à l’arrière, mais assez inefficaces à l’avant. Il n’y a eu qu’un seul tir cadré en première mi-temps et seulement quatre touches dans les cases respectives.

Le milieu de terrain du QPR Tim Iroegbunam a reçu un carton jaune à la quatrième minute seulement pour un tacle cynique par derrière sur Mahlon Romeo alors qu’il se dirigeait vers la surface. Cela a donné au joueur gallois de la Coupe du monde Rubin Colwill la chance de tirer pour la gloire, mais son coup franc d’une bonne position est passé à côté du montant droit.

Hudson n’a offert au joueur de 20 ans que son deuxième départ de la saison et a également accueilli Jayden Philogene dans la formation de départ après avoir subi une intervention chirurgicale pour une hernie.

Ryan Wintle est entré dans le cahier de l’arbitre Keith Stroud pour une poussée sur Iroegbunam à la 32e minute, mais d’une excellente position juste à l’extérieur du D, Ken Paal n’a pas réussi à atteindre la cible ou à forcer un arrêt.

Image:

Joe Ralls et Albert Adomah se battent pour le ballon





Les Rangers ont estimé qu’ils auraient dû avoir une pénalité pour avoir tiré une chemise par Romeo sur Jimmy Dunne, mais les officiels n’en avaient rien. Cardiff a ensuite terminé la mi-temps avec la meilleure chance des 45 premières minutes lorsque Wintle a envoyé un ballon de la droite que Perry Ng a rencontré mais s’est dirigé loin.

La seconde mi-temps a bien commencé pour les deux équipes et l’attaquant de Cardiff, Kion Etete, a eu quelques occasions de sortir de l’impasse. Son premier effort a touché le poteau juste à droite d’un poteau après avoir tourné intelligemment dans la surface.

Son deuxième raté est survenu à l’heure de jeu lorsqu’un coup de pied arrière de Callum Robinson, d’un ballon dans la surface de la gauche de Joe Ralls, a trouvé Etete uniquement pour qu’il tire au-dessus de la barre.

Critchley a lancé les dés à la 72e minute lorsqu’il a changé toute sa ligne de front, retirant Albert Odomah, Chris Willock et Lyndon Dykes et les remplaçant par Tyler Roberts, Olamide Shodipo et la star marocaine de la Coupe du monde Ilias Chair.

C’était un pari qui n’a pas porté ses fruits et le match s’est soldé par un match nul et vierge terne, laissant Cardiff deux points au-dessus de la zone de largage en 20e.

Joueur du match – Callum O’Dowda

Et après?

Les deux équipes sont de retour dans l’action du championnat Sky Bet le jeudi 29 décembre. L’hôte QPR Luton lors d’un coup d’envoi à 18 heures, en direct sur Ciel Sports Football à partir de 17h30. Alors que Cardiff se dirige vers Coventry lors d’un coup d’envoi à 19h45 en direct Sky Sports Football Bouton Rouge et le Application Sky Sports.