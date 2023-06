Cardi, Latto, GloRilla, Diamond et Lola étourdissent à la fête d’anniversaire

Dans les nouvelles du jour, si vous avez manqué Fête d’anniversaire 2023vous avez manqué non seulement des performances à haute énergie, mais aussi une bande de méchants qui chauffaient la scène.

À la suite des vacances du solstice d’été d’aujourd’hui, nous réfléchissons aux beautés qui ont grésillé de manière époustouflante lors du concert colossal de Hot 107.9 Atlanta.

L’événement annuel qui a eu lieu à la Statefarm Arena a été titré par 21 Sauvage qui a amené une multitude d’invités, dont Cardi B et Latto.

Cardi a été aperçue dans les coulisses main dans la main avec son mari Offset avant de présenter une performance électrisante qui a mis le feu à la scène.

La ravissante a secoué des cheveux rose bonbon avec des accents verts et a accessoirisé avec un sac Birkin vert menthe qui correspondait parfaitement à son ensemble.

Quant à Latto, elle a montré son bangin ‘baaaawdy dans un deux pièces rouge, des bottes assorties et des poignets pleins de diamants.

Elle est ensuite montée sur scène avec Cardi pour interpréter leur hit / la nouvelle sensation virale « Put It On Da Floor Again ».

Filles magnifiques!

On a également vu sur la scène GloRilla qui portait un ensemble rose et noir…

et a souri pour la caméra dans les coulisses.

GloRilla a parcouru ses succès, notamment « Tomorrow 2 » et « FNF » pour le public très énergique de Birthday Bash.

Non seulement cela, mais elle a également accordé une interview exclusive à Hot 107.9 où elle a révélé qu’elle avait dépensé 200 000 $ pour son nouveau sourire.

Également repéré était sur Crime Mob’s Diamond qui a opté pour un soutien-gorge dénudé baaaawdy, un short en jean et des hauts de cuisse.

La beauté de « Knuck If You Buck » a également secoué des pouces sur des pouces qui ont presque touché ses genoux.

Une autre vedette étonnante était Lola Brooke.

Le ravisseur a secoué une chaîne glacée et vintage Von Dutch pour Birthday Bash.

Dans les coulisses, elle a joyeusement posé pour des photos avant d’impressionner la foule.

Parmi les autres vedettes de l’émission, citons l’animateur de midi de Hot 107.9, Su Solo…

influenceuse LexiWithTheCurls…

et Hot 107.9 personnalité DJ Misses.