Cardi B vise l’or à la Fashion Week de Paris avec une robe métallisée et à franges

Elle est venu à travers dégoulinant!

Cardi B a ébloui dans une robe en métal doré avec des franges et un décolleté plongeant à la Fashion Week de Paris.

La gagnante du Grammy s’est habillée pour impressionner dans son ensemble moulant lors du défilé Paco Rabanne mercredi.

Cardi B portait une robe en métal doré à franges lors du défilé Paco Rabanne à la Fashion Week de Paris mercredi. WWD via Getty Images

Le rappeur de « Up » a stylisé son look avec des talons ouverts dorés et des piercings au visage. Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA/Shutterstock

Cardi a troqué ses habituelles tresses brunes pour un look blond cuivré avec des ondulations effet plage lors de son séjour à Paris. / SplashNews.com

Bien que la rappeuse de 31 ans ait donné naissance à son troisième enfant il y a moins de trois semaines, Cardi a veillé à aller au-delà de ses attentes avec ses looks de la Fashion Week.

Au défilé Rabanne, Cardi B était assise au premier rang et affichait son look métallique. La chanteuse de « Up » a troqué ses cheveux couleur corbeau contre un look blond cuivré avec des ondulations façon plage chic.

Cardi a associé la robe à des talons ouverts dorés et a même accessoirisé son look avec des piercings au visage juste au-dessus de ses deux pommettes.

Le lauréat du Grammy était même assis au premier rang du spectacle aux côtés d’autres célébrités. Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA/Shutterstock

La jeune femme de 31 ans portait auparavant une robe en métal argenté et rendait hommage à Paco Rabanne aux Grammy Awards 2023. Getty Images pour la Recording Academy

La mère de trois enfants est une grande fan du créateur espagnol, puisqu’elle lui avait déjà rendu hommage dans une robe en métal argenté aux Grammy Awards 2023.

Peu de temps après que des photos et des vidéos de Cardi dans la robe dorée aient été diffusées sur les réseaux sociaux, de nombreux fans se sont réjouis de son choix élégant dans les commentaires.

« Peux-tu croire [sic] elle vient d’accoucher », un admirateur écrit via Xtandis qu’un autre a ajouté : « OMG, elle ne rate jamais 😫😫😫. »

Un autre fan a même comparé le look récent de Cardi à celui de Shakira et Beyoncé. « Au service de Shakira et Beyoncé 😍 », a-t-il écrit.

Vous voulez plus d’actualités sur les célébrités et la culture pop ? Commencez votre journée avec Page Six Daily. Merci de vous être inscrit !

Plus tard mercredi, Cardi portait un manteau en fausse fourrure verte pour le défilé Balmain à la PFW. WWD via Getty Images

La mère de trois enfants a assorti son look avec des talons compensés noirs et des boucles d’oreilles tendance. Vianney Le Caer/Invision/AP

Plus tard mercredi, la native du Bronx a troqué son look doré pour un manteau en fausse fourrure vert forêt lors du défilé Balmain RTW printemps 2025.

Cardi ne portait apparemment rien sous le manteau, qui présentait un décolleté bas avec une fente extra-haute sur le devant et au centre.

Elle a coiffé ce look audacieux avec des talons compensés vertigineux, une coiffe noire qui couvrait ses cheveux, ainsi que des boucles d’oreilles dorées.

L’interprète de « WAP » était escortée par des membres de son équipe afin de marcher sur des talons hauts. WWD via Getty Images

Cardi portait auparavant une robe en métal aux Grammy Awards 2023 aux côtés de son mari désormais séparé, Offset. Getty Images pour la Recording Academy

Moins de deux semaines avant la Fashion Week de Paris, Cardi a été critiquée après avoir détaillé sa routine d’entraînement post-partum huit jours après avoir donné naissance à sa fille nouveau-née et à celle d’Offset.

L’épouse d’Offset, séparée de lui, a qualifié ses fans de « faussement inquiets » après s’être inquiétés du fait que Cardi soit retournée à la salle de sport trop tôt après avoir donné naissance à sa fille.

Bien que Cardi ait demandé le divorce d’Offset en août, elle a accueilli un troisième enfant avec le rappeur Migos le 7 septembre.

Le couple, qui se fréquente de manière intermittente, partage également une fille, Kulture, 6 ans, et un fils, Wave, 3 ans. Offset partage trois autres enfants avec trois femmes, qu’il a accueillies avant d’épouser Cardi en 2017.